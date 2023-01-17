Зюганов о CAS: «Судилище под англосаксонским протекторатом. Американцы заставили Европу участвовать в защите фашистов, это выплеснулось и на спорт»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу CAS Политика Геннадий Зюганов Футбол

Геннадий Зюганов назвал CAS судилищем под англосаксонским протекторатом.

Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Кроме того, CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.

«Это не суд – это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление.

Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась в том числе и на спортивные арены.

Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», – заявил глава КПРФ.

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100 комментариев

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Realist2022
Ответ Ростовский
А большинство людей младше 40 под западной пропагандой. Вот это печально.
А что большинство людей, моложе 30, должны ностальгировать по красному флагу с серпом и молотом? Это вам, старшему поколению, надо к себе КРИТИЧНО относиться и избавляться от советских комплексов и предрассудков (что сложного сказать себе: "в связи с научно-техническим прогрессом мир далеко вперёд ушёл, а я миропониманием, менталитетом и мировоззрением застрял в 50-70-х годах прошлого века..."?), стремиться к новому, пытаться понять нынешнее молодое поколение, а не силой хотеть навязать мир вашей молодости и установить Железный Занавес как раньше было. И ещё одно: современное миропонимание - это про то, что надо самим развиваться, со странами разными взаимодействовать в части науки и технологий, а не слепо следовать всяким бредовым идеям типа диктатуры пролетариата, строительству коммунизма или, например, восстановлению былого величия, как говорят. И, кстати, молодое поколение уважительно относится к старшему - все понимают, что в советские времена источниками информации о стране и мире были только советские газеты и ТВ - вот они то и формировали миропонимание, и в голову не могло прийти, что на самом деле всё иначе. Это после снятия Железного Занавеса люди поехали за границу и начали осознавать, что в жизни всё совсем не так, как пишут в газетах и говорят по ТВ.
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Конь Пальто
Старики совсем ополаумели
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igolp igolp
Ответ kama2014
Всю Украину Объехал. Последний раз был в 2019 г. в Одессе, нет там ФАШИСТОВ! ПУТИНСКАЯ ЛОЖЬ!! Кремль за это ответит! А мы Россияне, к сожалению , будем долго за эту историю расплачиваться!!!
Хватит врать ципсошник)))
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костянчик1918
Ответ Заяцволк
Вождя народ же выбрал, 80%, это называется демократией. Элиты везде правят, в любой точке мира. Ничего особенного в общем, всё как у цивилизованных людей
Выбрать и нарисовать 80 процентов это разные вещи .
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DD102DD
Спортс устал - Зюганов на выход.
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vfrc14
Кому он это сказал? Что изменилось? По идее на баррикадах должен был еще в 91 остаться в боях за СССР. Все эти бывшие коммунисты с их копеечными клятвами.
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kama2014
Всю Украину Объехал. Последний раз был в 2019 г. в Одессе,
нет там ФАШИСТОВ!
ПУТИНСКАЯ ЛОЖЬ!!
Кремль за это ответит!
А мы Россияне, к сожалению , будем долго за эту историю расплачиваться!!!
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Павел Мельников
Ответ Maxim Vasnechov
Ага. Этот народ назывался "семья" Бориса Николаевича. Как раз 80%, Гусинский и Ходарковский против были, остальные за. Вот фашизм характеризуется пожизненной властью назначенных(а не сделавших карьеру самостоятельно) элит. Этим он и отличается от демократии. Вот к примеру Зюганов, несмотря на огромное число скандалов уже лет 30 во власти катается, у цивизованных людей такого не бывает.
ЧСХ при Борисе Николаевиче серьезно обогатилась именно "семья" вокруг него, но не он сам (дворцестроителем, по крайней мере, он не был). Еще одна его черта - он никогда не был малодушным к политическим оппонентам, амнистировав их после событий 93-его года. В тюрьмах долго они не просидели, то есть мстительность - это тоже не про него. И, наконец, он дал многим людям почувствовать вкус власти, частично отдавая эту власть от себя. Но в народе принято вешать на него ВСЮ ответственность. Зато с Джугашвили сдувают пылинки, который по своему характеру как раз брал на себя эту самую ответственность в полной мере. Ельцин=развал, Сталин=максимум "перегибы".
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DD102DD
Читал мотивировку в КАС по Зайцевой - наша Зайка просто афонарела.
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Maxim Vasnechov
Ответ Заяцволк
Так а что мешало народу проголосовать за других ? 2004, 2008 и др. Они видят самого достойного лидера на данный момент, вот и голосуют. А сказать "80% нарисовали", как любит наша доблестная оппозиция - это пук в лужу, никаких доказательств, просто собственные иллюзии и хотелки )
Бггг, а кто считал голоса, если на выборы(и вообще к медиа) пускали только ручный холуев класса Зю и Жирика?
Давно уже на выборы никто не ходит, кроме бюджетников из под палки.
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Yurio13
Ответ Abdul Aziz
Плакать. Оттого, что большинство людей старше 40 так же думают
совсем не так. мне и моему окружениию за 40 и никого не знаю, кому бы это все нравилось.
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Биодудь
Ответ Ubik-city
Как бы коммунист на обслуге власти капиталистов-олигархов - жалкое зрелище.
Как и все современные коммунисты и прочие леваки.
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GibsonFlyingV
Ответ Michael Scott
Нет, он как раз абсолютно логичный коммунист
Он мимикрирующий олигарх,в органы власти неблагонадежный элемент не допустят.
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СИ
Все это верно, Зюганов. Но Вы не хотите разобраться почему крымские футбольные Федерации аж с 2014 года ещё не в составе РФС и никто из руководства . Рфс за это не наказан? Почему в рфс и РПЛ сидят годами руководители которые довели наш футбол до нынешнего плачевного результата и их не увольняют? А Вы не хотите разобраться почему на футбол уходят огромные деньги без видимых результатов когда деньги как воздух нужны на нужды СВО, на оснащение увеличенной в кол. Армии, обустройстве финско - Российской границы? Критиковать внешнего врага надо но это легче всего.
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Ivan Balashov
Ответ SadButTrue
Что за вздор! Ленин - гриб, а не плесень. Другая форма жизни.
Ну так плесень - это и есть грибы.
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Michael Scott
Ответ Павел Мельников
КПРФ могла бы стать привлекательной для молодежи партией, если бы поработали над имиджем и убрали все нафталиново-советское. Но цели их существования совсем другие, популярность им ни к чему.
Так они не могут убрать Совок по той причине, что КПРФ - это партия менее удачливой части советских номенклатурщиков, за которыми никогда не стояло силы, создавшей европейскую социал-демократию - профсоюзов.

Советская номенклатура держалась не на профсоюзах, а на штыках КГБ и армии. Они не могут убрать Ленина и Сталина, поскольку в этом случае они просто перестанут быть самими собой
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DD102DD
И больше всех в КАС настрадалась Катя Юрьева - любимица России.
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Петроград
Ответ Павел Мельников
КПРФ могла бы стать привлекательной для молодежи партией, если бы поработали над имиджем и убрали все нафталиново-советское. Но цели их существования совсем другие, популярность им ни к чему.
Давным-давно, году в 2008м, я попал на встречу с кандидатом в депутаты от КПРФ. Так вот первое, что я там от него услышал: "Наша главная задача - это возрождение нашего любимого Советского Союза."
Это их задача. Какая молодёжь?
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DD102DD
Зюганов, Россия официально признала доклад Шмида по Сочи.

КАС тут ни при чём.
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Michael Scott
Ответ АРХАТ
Ты лучше скажи, почему дал заднюю в 1996 и отдал свою победу?
Потому что никакой победы у него и не было
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Stereophonics89
Гитлеровская Германия до начала второй мировой развивалась сумасшедшими даже для нынешнего времени темпами Одно из отличий от нынешней России
Принято, спасибо !
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GullitRuud
Ответ Realist2022
И только Басманный суд - самый честный и непредвзятый суд в мире)))))
"Любой ! так называемый суд ..."
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Michael Scott
Нынешняя государственная риторика про англосаксов, колониализьм, провокации, суверенитет взялась не из вакуума, а была апроприирована у советско-патриотического лагеря 90-ых в духе Зюганова, Проханова, Анпилова, Макашова, лимоновских нацболов - коллективного Белого Дома октября 1993.
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Данил Кублицкий
Ответ banchik1
Не перепутай, юзер, фашист - это тот НА кого нападают и ЧЬИ территории захватывают, а жилые дома ракетами сносят, а не наоборот!
Ты сейчас хорошее определение дал , 8 лет мы на это смотрели !!!
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DD102DD
Зюганов, назови кого засудил КАС - назови, я жду.
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