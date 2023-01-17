Зюганов о CAS: «Судилище под англосаксонским протекторатом. Американцы заставили Европу участвовать в защите фашистов, это выплеснулось и на спорт»
Геннадий Зюганов назвал CAS судилищем под англосаксонским протекторатом.
Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами. Кроме того, CAS в полном виде представил решение отклонить апелляцию Российского футбольного союза на отстранение сборной России от стыковых матчей ЧМ-2022.
«Это не суд – это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление.
Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась в том числе и на спортивные арены.
Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», – заявил глава КПРФ.
нет там ФАШИСТОВ!
ПУТИНСКАЯ ЛОЖЬ!!
Кремль за это ответит!
А мы Россияне, к сожалению , будем долго за эту историю расплачиваться!!!
Давно уже на выборы никто не ходит, кроме бюджетников из под палки.
Советская номенклатура держалась не на профсоюзах, а на штыках КГБ и армии. Они не могут убрать Ленина и Сталина, поскольку в этом случае они просто перестанут быть самими собой
Это их задача. Какая молодёжь?
КАС тут ни при чём.