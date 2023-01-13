Ловчев о CAS: «Нас и дальше будут душить. Мир разделился на два лагеря: Америка и Западная Европа, второй формируется – Россия, Китай, страны БРИКС»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Евгений Ловчев CAS Политика Матч ТВ Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал решение CAS о приостановке контрактов легионеров.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.

«Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня.

Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС.

Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше», – сказал бывший футболист «Спартака».

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6 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ Артём Сергеев
Насмотрелся телевизора мужик
Китай на нашей стороне 😅😅😅
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
граф Якунин
Ответ Кирилл Голивец
Кого в этом мире <около птицы> (англ) мнение Ловчева? что ему звонят по всем вопросам?
Он может и сам звонит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Конечно это не спортивное решение. Иллюзия «спорта вне политики и политики вне спорта» - уже давно просто пафосные слова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
граф Якунин
Верит что его позицию кто-то разделяет. Возможно когда-то очнется
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
Насмотрелся телевизора мужик
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Кого в этом мире <около птицы> (англ) мнение Ловчева? что ему звонят по всем вопросам?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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