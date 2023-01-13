Ловчев о CAS: «Нас и дальше будут душить. Мир разделился на два лагеря: Америка и Западная Европа, второй формируется – Россия, Китай, страны БРИКС»
Евгений Ловчев прокомментировал решение CAS о приостановке контрактов легионеров.
Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.
«Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня.
Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС.
Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше», – сказал бывший футболист «Спартака».
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