Ловчев о CAS: «Нас и дальше будут душить. Мир разделился на два лагеря: Америка и Западная Европа, второй формируется – Россия, Китай, страны БРИКС»

прокомментировал решение CAS о приостановке контрактов легионеров.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение о возможности приостановки контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими клубами.

«Решение CAS политизировано, нас и дальше будут душить. Но оно не является самым главным сегодня.

Важнее, что мир разделился на два лагеря. Один уже сформировался – Америка и Западная Европа, второй только формируется – Россия, Китай, страны БРИКС.

Президент МОК Томас Бах и другие выпустили джинна из бутылки, рекомендовав федерациям не допускать россиян. Оттуда пошло все дальше», – сказал бывший футболист «Спартака».