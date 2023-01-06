«Зачем Захаряну в «Челси» уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а там надо за место в составе бороться». Силкин о хавбеке
Сергей Силкин не понимает, зачем Арсену Захаряну переходить в «Челси».
– Не знаю, перейдет ли Захарян в это трансферное окно в «Челси». А для чего ему туда уходить?
В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать – уйдет он или нет.
– Вы бы хотели, чтобы Захарян перешел в «Челси»?
– Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал. Можно перейти в «Челси», а потом в России и Англии про него все забудут, – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Напомним, переход полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера. Сообщалось, что «синие» по-прежнему заинтересованы в подписании игрока.
В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ 19-летний хавбек забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
Ну а Силкин – неплохой тренер, неоднократно брал золото с молодежкой Динамо, и толк в молодых игроках знает.
Для чего скажи мне АПЛ...
-ну так разве переход в топ клуб и борьба за место в составе это не прогресс его как игрока?
Вообще не надо бороться за место, рвать жилы. Паспорт есть? Мяч пинать умеешь? - футболист!