«Зачем Захаряну в «Челси» уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а там надо за место в составе бороться». Силкин о хавбеке

не понимает, зачем переходить в « ».

– Не знаю, перейдет ли Захарян в это трансферное окно в «Челси». А для чего ему туда уходить?

В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать – уйдет он или нет.

– Вы бы хотели, чтобы Захарян перешел в «Челси»?

– Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал. Можно перейти в «Челси», а потом в России и Англии про него все забудут, – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Напомним, переход полузащитника « » в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера. Сообщалось, что «синие» по-прежнему заинтересованы в подписании игрока.

В 16 матчах текущего сезона Мир 19-летний хавбек забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь.