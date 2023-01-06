«Зачем Захаряну в «Челси» уходить? В «Динамо» он хотя бы играет, а там надо за место в составе бороться». Силкин о хавбеке

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Сергей Силкин Арсен Захарян Футбол

Сергей Силкин не понимает, зачем Арсену Захаряну переходить в «Челси».

– Не знаю, перейдет ли Захарян в это трансферное окно в «Челси». А для чего ему туда уходить?

В «Динамо» он хотя бы играет, а в «Челси» надо за место в составе бороться. Это у Арсена надо спрашивать – уйдет он или нет.

– Вы бы хотели, чтобы Захарян перешел в «Челси»?

– Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал. Можно перейти в «Челси», а потом в России и Англии про него все забудут, – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Напомним, переход полузащитника «Динамо» в лондонский клуб летом сорвался из-за трудностей с оплатой трансфера. Сообщалось, что «синие» по-прежнему заинтересованы в подписании игрока. 

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ 19-летний хавбек забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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22 комментария

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Александр Ульянов
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Ответ Футбол_это_жизнь
«Надо бороться за место в основе» ох уж эти парниковые условия для игроков РПЛ Вообще не надо бороться за место, рвать жилы. Паспорт есть? Мяч пинать умеешь? - футболист!
Да просто реально уровень Челси это Арсен. Дай бог в заявку на кубок попадать.
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Shait_
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Вся суть РФ футбола в этой фразе, «зачем….»дно… занавес
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игрочишка всея руси
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Ну конечно пусть остаётся пусть деградирует .Зачем ему сильный чемпионат
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alexis2020
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В Челси даже Зиеш толком не заиграл, Захаряну же ещё сложнее было бы
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ mot1v
Захаряну бы в Арсенал. Там уже плакаты для него на трибунах висят.
В арсенале Михайло будет Мудрик, а Закарян будет играть в Динамо 🤣🤣🤣
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Нейтральный критик
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Ответ corazón blanco
Вот из-за таких рассуждений многие и отказываются от своей мечты, бояться попробовать и выйти из зоны комфорта. Умный человек никогда такого не посоветует.
Дурак скажет: "Иди за своей мечтой, если любить, то королеву, бла-бла-бла". Умный скажет: "Да ты и в Динамо не тянешь, лучше синица в руке". И знаете что? Любой может оказаться неправ.
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mot1v
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Захаряну бы в Арсенал. Там уже плакаты для него на трибунах висят.
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Нейтральный критик
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Ответ Arthurino
Кто такой Сергей Силкин? Очередной совок, сидящий на бюджетных деньгах, который за целую жизнь ничего не создал и не привнес в этот мир? Почему все должны жить по такому же принципу? Захарян должен хоть в Борнмут перейти и там бороться с местными игроками, оставаться в Динамо это минимум путь в никуда и максимум повторение карьеры Дзагоева, но без трофеев
Так если б Захарян в Борнмут переходил, вопросов бы не было, это его уровень, с которого можно расти. Для Челси он заведомо слаб.
Ну а Силкин – неплохой тренер, неоднократно брал золото с молодежкой Динамо, и толк в молодых игроках знает.
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Олег Ринкевич
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Бороться за место в составе с мужиком за 100 лямов!
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Роман Федоров
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Если Арсен сам хочет перейти в Челси, и уверен в себе , то по мне так лучше пусть переходит. Как болельщик Динамо, если Арсен не перейдёт то для Динамо это будет только плюс. Не нужно будет перестроивать игру Динамо , и сыгранность команды.
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Hong Kil
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Бывает так, шутка закончилась, все посмеялись, но эту шутку продолжают и продолжают шутить. И не смешно уже и начинаешь испытывать испанский стыд за очередного юмориста. Вот так и с Захорянцем в Челси, давно уже не смешно.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Футбол_это_жизнь
«Надо бороться за место в основе» ох уж эти парниковые условия для игроков РПЛ Вообще не надо бороться за место, рвать жилы. Паспорт есть? Мяч пинать умеешь? - футболист!
Зачем уметь пинать мяч, если уже есть паспорт? Надо отметать все ненужные детали😎
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LLiriKK
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Звучит прям как девиз наших «паспортистов» лет эдак пятнадцати последних.
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B@SS
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Не нужен он Челси ) Последний интерес был в августе, с того момента только наши журналюги раздувают эту тлеющую утку ))
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Arthurino
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Кто такой Сергей Силкин? Очередной совок, сидящий на бюджетных деньгах, который за целую жизнь ничего не создал и не привнес в этот мир? Почему все должны жить по такому же принципу? Захарян должен хоть в Борнмут перейти и там бороться с местными игроками, оставаться в Динамо это минимум путь в никуда и максимум повторение карьеры Дзагоева, но без трофеев
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укротитель троллей
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Зачем мне Челси в Лондоне
Для чего скажи мне АПЛ...
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Lionel Andres Messi 10
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Чтобы прогрессировать; конкуренция на то и нужна. Хотя кому это я? У нас ведь её не жалуют: предпочитают уничтожать в зародыше.
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corazón blanco
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Вот из-за таких рассуждений многие и отказываются от своей мечты, бояться попробовать и выйти из зоны комфорта. Умный человек никогда такого не посоветует.
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Сергей Логинов
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Правильно, не по-нашему это, за место в составе бороться. Конкуренция вообще коллективным Западом придумана, чтоб нашим футболистам насолить
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Dr.Gebbelsss
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Я бы хотел, чтобы Арсен прогрессировал
-ну так разве переход в топ клуб и борьба за место в составе это не прогресс его как игрока?
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Футбол_это_жизнь
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«Надо бороться за место в основе» ох уж эти парниковые условия для игроков РПЛ
Вообще не надо бороться за место, рвать жилы. Паспорт есть? Мяч пинать умеешь? - футболист!
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DolJun
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ну и в чем он не прав? зачем нужно идти куда-то, где нужно за что-то бороться, если можно остаться там, где все уже есть?
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