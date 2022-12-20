Канчельскис о России: «Своего Мбаппе никогда не будет. У нас большие проблемы во всем в футболе»

Теги Челси премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Килиан Мбаппе Арсен Захарян Футбол

Андрей Канчельскис оценил шансы на появление в России игрока уровня Килиана Мбаппе.

– Есть ли в России свой Мбаппе?

– Нет! Честно скажу: его и не будет никогда. Я не собираюсь рассказывать сказки.

Захарян?

– Если бы его реально хотели купить, давно бы играл в «Челси».

Людей, любящих футбол, обманывать не надо. Надо говорить то, что есть: у нас большие проблемы во всем в футболе.

Буду говорить правду. Ведь так оно и есть! Не все любят, когда говорят правду. Лживым проходимцам пожелаю удачи, счастья и здоровья! – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мбаппе – один из 5 игроков, забивших в двух финалах ЧМ. Так делали Пеле, Зидан, Вава и Брайтнер

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