Зарема о Хвиче в «Спартаке» в 2020-м: «Мбаппе тоже можно предложить. Рекомендовать сделку и провести ее – разные вещи»

прокомментировала слова о .

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявил, что предлагал подписать Хвичу Кварацхелию в 2020 году.

«Абсолютно нереалистичное высказывание Камоцци. Это то же самое, как сказать, что рекомендовал купить Захаряна. Реальный ли это трансфер? Нет. Клубы РПЛ никогда не продадут игрока в « », чтобы не усиливать конкурента, если есть вариант продать его европейским командам.

Хвича мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат, а «Рубин» – продать его за очень большие деньги и оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер – это разные вещи. Мбаппе тоже можно порекомендовать купить», – сказала супруга .