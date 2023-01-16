Зарема о Хвиче в «Спартаке» в 2020-м: «Мбаппе тоже можно предложить. Рекомендовать сделку и провести ее – разные вещи»

Теги Спартак ПСЖ Леонид Федун премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Килиан Мбаппе Хвича Кварацхелия Зарема Салихова Франко Камоцци Футбол

Зарема Салихова прокомментировала слова Франко Камоцци о Хвиче Кварацхелии.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявил, что предлагал подписать Хвичу Кварацхелию в 2020 году.

«Абсолютно нереалистичное высказывание Камоцци. Это то же самое, как сказать, что рекомендовал купить Захаряна. Реальный ли это трансфер? Нет. Клубы РПЛ никогда не продадут игрока в «Спартак», чтобы не усиливать конкурента, если есть вариант продать его европейским командам.

Хвича мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат, а «Рубин» – продать его за очень большие деньги и оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер – это разные вещи. Мбаппе тоже можно порекомендовать купить», – сказала супруга Леонида Федуна.

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7 комментариев

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Биодудь
Ответ Пако
Толковая женщина, всё правильно сказала. Многим мужикам у неё следовало бы поучиться.
Все правильно говорить? Так это многие умеют.
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Трешер
Не супруга, а сожительница
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Пако
Толковая женщина, всё правильно сказала. Многим мужикам у неё следовало бы поучиться.
+9
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MATRiX
Как будто Рубин не стал бы продавать Хвичу в Спартак, чтобы «не усиливать конкурента»)
0
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redmotor
Такое ощущение, что макаронник до сих пор оправдывается за свою з.п. Ответ - по фактам.
0
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Hong Kil
Рубин ни за что бы не уступил Хвичу своему конкуренту за вылет в пердив. Ту Зарэма права.
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Темас14
Добавить нечего, так и есть.
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-4
+13
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