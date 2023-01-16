Зарема о Хвиче в «Спартаке» в 2020-м: «Мбаппе тоже можно предложить. Рекомендовать сделку и провести ее – разные вещи»
Зарема Салихова прокомментировала слова Франко Камоцци о Хвиче Кварацхелии.
Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна заявил, что предлагал подписать Хвичу Кварацхелию в 2020 году.
«Абсолютно нереалистичное высказывание Камоцци. Это то же самое, как сказать, что рекомендовал купить Захаряна. Реальный ли это трансфер? Нет. Клубы РПЛ никогда не продадут игрока в «Спартак», чтобы не усиливать конкурента, если есть вариант продать его европейским командам.
Хвича мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат, а «Рубин» – продать его за очень большие деньги и оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер – это разные вещи. Мбаппе тоже можно порекомендовать купить», – сказала супруга Леонида Федуна.
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