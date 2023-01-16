Камоцци о Хвиче: «Предлагал его «Спартаку» в октябре 2020-го, но сделка не состоялась»
Франко Камоцци рассказал, что в свое время предлагал «Спартаку» хавбека Хвичу Кварацхелию.
«В октябре 2020-го (Хвича тогда выступал за «Рубин» – прим. Sports.ru) я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась.
Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
#irony
А предлагать Хвичу в конце 2020 - очень умно. Только вот он уже был в Рубине, тот мог потребовать любую сумму. Спартак же по итогу тогда купил Промеса, разве плохо? Да, в перспективе трансфер Хвичи мог бы отбиться игрой и последующей продажей, но упустил его Спартак именно в 2019. Забавно, что на его позицию купили Мирзова в то окно и арендовали Шюррле. В целом любой клуб РПЛ обвинить можно за то, что упустили Кварацхелию.
Хороший игрок и воспитанный молодой человек.