Камоцци о Хвиче: «Предлагал его «Спартаку» в октябре 2020-го, но сделка не состоялась»

рассказал, что в свое время предлагал «Спартаку» хавбека Хвичу Кварацхелию.

«В октябре 2020-го (Хвича тогда выступал за «Рубин» – прим. Sports.ru) я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась.

Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу», — сказал экс-советник бывшего владельца « » .