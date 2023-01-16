Камоцци о Хвиче: «Предлагал его «Спартаку» в октябре 2020-го, но сделка не состоялась»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци рассказал, что в свое время предлагал «Спартаку» хавбека Хвичу Кварацхелию.

«В октябре 2020-го (Хвича тогда выступал за «Рубин» – прим. Sports.ru) я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась.

Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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14 комментариев

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Bot Vinnik
По гороскопу не подошел?
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ART DK
А я советовал и советую Спартаку купить Мбаппе или Холланда) Не знал , что надо скаутом быть чтобы заметить игрока , который в том сезоне на фоне лиги уже выглядел топом . А че не советовал его купить когда Хвича в Грузии играл? Мне кажется где-то здесь скаутская работа - доя того чтобы покупать лучших игроков из своей лиги скаут не нужен
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Злодей Спб
Если бы Хвича перешел в спартак, то может быть он не стал тем Хвичей, которого мы видим сейчас. Занюхнул бы в Тарасовке спартаковского духа и всё - не стало бы игрока. Все силы бы тратил на окучивание белых полос и раскрытие заговоров :)

#irony
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Dan Kennedy
Ответ ne ravnodushen
Зарема лучше понимает в футболе, чем селекционеры Наполи и других команд. Хвича и в Локо, и в Рубине показывал отменную игру. Хороший игрок и воспитанный молодой человек.
Правда Локо тут упоминать не стоит, ибо если Спартак просто не подписал таланта(коих на самом деле хватает), то Локомотив его умудрился упустить после аренды. И Сёмин тот-же очень хотел его.

А предлагать Хвичу в конце 2020 - очень умно. Только вот он уже был в Рубине, тот мог потребовать любую сумму. Спартак же по итогу тогда купил Промеса, разве плохо? Да, в перспективе трансфер Хвичи мог бы отбиться игрой и последующей продажей, но упустил его Спартак именно в 2019. Забавно, что на его позицию купили Мирзова в то окно и арендовали Шюррле. В целом любой клуб РПЛ обвинить можно за то, что упустили Кварацхелию.
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Spartakus1984
Урунов местами тоже казался фантастическим)).Задним числом легко рассуждать,не факт,что в тот период Хвича заиграл бы в Спартаке, поэтому сейчас рассуждать на тему а если бы да кабы,нет смысла.
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coimbra
хорошо то, что все хорошо заканчивается... он вовремя оказался у тренера, который его хотел, и который ему доверяет... Спаллетти создал лучшую команду в своей жизни... Надеюсь, это будет его лебединой песней, и они выиграют и скудетто, и далеко пройдут в ЛЧ...
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Константин Эсперов
Ответ ne ravnodushen
Зарема лучше понимает в футболе, чем селекционеры Наполи и других команд. Хвича и в Локо, и в Рубине показывал отменную игру. Хороший игрок и воспитанный молодой человек.
Слушает своих родителей
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Yury Kazimir
Камоци всех предлогал странно что он не в топ клубе
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OldRedWhite
Спартак берёг деньги на трансфер Урунова !
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Simplicissimus
Ответ ne ravnodushen
Зарема лучше понимает в футболе, чем селекционеры Наполи и других команд. Хвича и в Локо, и в Рубине показывал отменную игру. Хороший игрок и воспитанный молодой человек.
Плюс поставил, но жег он скорее в Локо, как и сейчас жгет в Неаполе. В Рубине он иногда выдавал такой околопрофессиональный трэш, что накатывал испанский стыд. Яркий пример - домашний матч с Ракелем. Рад, что Хвича взялся за голову и начал играть как профи
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доктор Ливси
Ну и ушел бы из Спартака бесплатно в итоге
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RG26
Вот так своевременный непереход в Спартак может поднять футболиста на уровень выше)
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ne ravnodushen
Зарема лучше понимает в футболе, чем селекционеры Наполи и других команд. Хвича и в Локо, и в Рубине показывал отменную игру.
Хороший игрок и воспитанный молодой человек.
+15
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Mark Anisimov
Месси тоже предлагали Спартаку, но к счастью жизнь так устроена 😇
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