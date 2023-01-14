Юрий Семин: «Отпустив Хвичу, «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов. Миранчука тоже задешево отдали»

Теги Локомотив Рубин Юрий Семин Торино премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Алексей Миранчук Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин раскритиковал решение «Локомотива» отпустить Хвичу Кварацхелию в «Рубин».

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение – одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу.

Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами.

А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», – заявил бывший главный тренер «Локомотива».

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16 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Тиджани Бабангида
Если-бы руководство клуба чаще прислушивалось к Семину - были-бы и результаты и репутация и деньги. У клуба, а не у руководства. Наверное поэтому прислушивались не часто
Прислушались с Квирквелией
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RusDunkelheit
Ответ Фан Рубина
Сам образ мыслей, что надо обязательно отпускать и продавать игроков с потенциалом и тем более - ведущих игроков - ущербен и навязан извне. Но выгоден мешкам, потому что позволяет собирать и губить таланты, обедняя остальной футбол.
если их не отпускать, будут играть в пол ноги и уйдут в итоге бесплатно
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Фан Рубина
Сам образ мыслей, что надо обязательно отпускать и продавать игроков с потенциалом и тем более - ведущих игроков - ущербен и навязан извне. Но выгоден мешкам, потому что позволяет собирать и губить таланты, обедняя остальной футбол.
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Олег Ник.
Так, он в цене вырос, когда оказался в Италии. "Лидеры в России"-это все равно Вторая Лига для Европы. Все же знают, что здесь играют не надрываясь. Причина в халявных бюджетных деньгах клубов.
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Sevuska
Хорошо, что так всё вышло для Хвичи .
Не надо долго ждать своего часа - футбольная жизнь может быть очень коротка , и лучше сразу играть в топ клубе , если появляется возможность .
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Shadow1882
Сёмин бы никого не отпускал даже за большие деньги
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Тиджани Бабангида
Если-бы руководство клуба чаще прислушивалось к Семину - были-бы и результаты и репутация и деньги. У клуба, а не у руководства. Наверное поэтому прислушивались не часто
+3
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+2
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mishakmv96
Потеря Хвичи - это самый большой провал руководства 🙈
+9
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+9
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Superkenguroo
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Сёмин сразу вцепился в Хвичу и до слёз был расстроен, когда продавцы печатных машинок фактически выкинули Кварацхелию из Локо.
Я вообще полагаю, это было сделано Кикнадзе назло Палычу, потому что Хвича уже тогда было понятно, что сильный игрок вырастет.
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ss_podonok
никто бы не отдавал десятки лямов за чувака из ноунеймовского чемпионата, будь он сто раз марадоной здесь
+2
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-2
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26
Ответ Лев Чернецов
Продажа Хвичи за копейки это был огромный фэйл руководства Локомотива.
там была аренда...Рубин выкупил его у Рустави
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Как Аль-Наср поживает?
+1
-1
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Кирилл Голивец
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
При чем здесь это? По матчам Хвичи за Локо талант был очевиден
+6
-1
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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Иван Висс
Ответ Лев Чернецов
Продажа Хвичи за копейки это был огромный фэйл руководства Локомотива.
Продажа? Его просто отпустили не предложив контракт
+16
-1
+15
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Лев Чернецов
Продажа Хвичи за копейки это был огромный фэйл руководства Локомотива.
+3
-5
-2
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cmorblr
Он бы и из Локо сбежал. Как крыса.
+2
-5
-3
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