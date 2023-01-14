Юрий Семин: «Отпустив Хвичу, «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов. Миранчука тоже задешево отдали»

раскритиковал решение «Локомотива» отпустить Хвичу Кварацхелию в « ».

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение – одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу.

тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами.

А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», – заявил бывший главный тренер « ».

Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом