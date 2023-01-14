Юрий Семин: «Отпустив Хвичу, «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов. Миранчука тоже задешево отдали»
Юрий Семин раскритиковал решение «Локомотива» отпустить Хвичу Кварацхелию в «Рубин».
«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение – одно из худших управленческих решений в футболе. «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу.
Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами.
А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», – заявил бывший главный тренер «Локомотива».
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Не надо долго ждать своего часа - футбольная жизнь может быть очень коротка , и лучше сразу играть в топ клубе , если появляется возможность .
Я вообще полагаю, это было сделано Кикнадзе назло Палычу, потому что Хвича уже тогда было понятно, что сильный игрок вырастет.