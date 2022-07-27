Экс-советник Федуна Камоцци: «Пытался привести Хвичу в «Спартак», но возможностей не было. Он может добиться успеха в «Наполи»

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Франко Камоцци рассказал, что пытался привести Хвичу Кварацхелию в «Спартак». 

«Ницца» тоже очень хотела его подписать, просто чтобы вы поняли, какого масштаба этот игрок. Я пытался привести его в «Спартак», но возможностей не было. 

Уверяю вас, это футболист, который может добиться успеха в «Наполи», чувствуя поддержку людей, которые работают в команде.

Неизвестно только его физическое состояние, оно должно быть блестящим. Штаб Спаллетти наверняка будет работать над этим», – сказал бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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