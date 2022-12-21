Голы Ришарлисона, Мбаппе, Неймара и Энцо Фернандеса претендуют на звание лучшего на ЧМ-2022

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ФИФА назвала претендентов на звание автора лучшего гола ЧМ-2022.

На чемпионате мира в Катаре 32 сборные забили 172 гола. Это рекорд – больше, чем в 1998-м и 2014-м (по 171 голу). В среднем было забито по 2,69 гола за игру.

Международная федерация футбола отобрала десять голов, среди которых будет определен лучший.

На приз претендуют: Салем Аль-Досари (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота Аргентины), Ришарлисон (Бразилия, удар ножницами в игре с Сербией; гол Южной Корее после красивой комбинации), Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором), Энцо Фернандес (Аргентина, в ворота Мексики), Венсан Абубакар (Камерун, в игре с Сербией), Луис Чавес (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии), Килиан Мбаппе (Франция, гол Польше в добавленное время), Пайк Сын Хо (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией) и Неймар (Бразилия, гол в ворота Хорватии).

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