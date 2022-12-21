Голы Ришарлисона, Мбаппе, Неймара и Энцо Фернандеса претендуют на звание лучшего на ЧМ-2022

ФИФА назвала претендентов на звание автора лучшего гола .

На чемпионате мира в Катаре 32 сборные забили 172 гола. Это рекорд – больше, чем в 1998-м и 2014-м (по 171 голу). В среднем было забито по 2,69 гола за игру.

Международная федерация футбола отобрала десять голов, среди которых будет определен лучший.

На приз претендуют: (Саудовская Аравия, победный мяч в ворота ), ( , удар ножницами в игре с Сербией; гол после красивой комбинации), (Нидерланды, в игре с ), (Аргентина, в ворота Мексики), ( , в игре с Сербией), ( , гол со штрафного в ворота ), ( , гол Польше в добавленное время), (Южная Корея, дальний удар в игре с Бразилией) и (Бразилия, гол в ворота Хорватии).