Гвардиола о 3 матчах Холанда без голов: «Когда соперники сидят в штрафной, играть сложнее»

высказался о сложностях, которые испытывает в последних матчах.

После игры с «Манчестер Юнайтед» безголевая серия нападающего «Манчестер Сити» впервые в этом сезоне достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

«Мы все еще работаем над этим процессом [интеграции Холанда в команду], потому что играть становится сложнее, когда соперники сидят в штрафной. Но нам нужно чаще находить его пасами, да.

Против «Юнайтед» у него было достаточно касаний, но нужно смотреть на зоны, в которых они случались. Нужно искать его, и мы это сделаем», – сказал тренер « ».