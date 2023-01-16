Гвардиола о 3 матчах Холанда без голов: «Когда соперники сидят в штрафной, играть сложнее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался о сложностях, которые Эрлинг Холанд испытывает в последних матчах.

После игры с «Манчестер Юнайтед» безголевая серия нападающего «Манчестер Сити» впервые в этом сезоне достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

«Мы все еще работаем над этим процессом [интеграции Холанда в команду], потому что играть становится сложнее, когда соперники сидят в штрафной. Но нам нужно чаще находить его пасами, да.

Против «Юнайтед» у него было достаточно касаний, но нужно смотреть на зоны, в которых они случались. Нужно искать его, и мы это сделаем», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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29 комментариев

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QWertY
Ответ Камбоджа Иванов
Ну да, 29% владения мячом и 310 пасов (с 74% A.P.) против 71% и 737 пасов (89%) говорят о том, что команда владела мячом на половине поля соперника.
И? Это по твоему автобус? Ты в курсе, что к 20й минуте у Сити было 0 касаний в штрафной площади МЮ, тогда как дьяволы создали аж 2 момента?
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Руслан Алиеров
Хоть 90% владения мечом но всё равно остроты нету Конечно будет автобуса Они пока друг друга пасуют так медленно последний нападающий вернётся не торопясь
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Иван Иванов
Эх, Холанд, Холанд!
Эрлинг сделал ошибку, перейдя к Гвардиоле. Ему нужно было идти в Реал, Баварию, МЮ либо Челси, на худой конец в Ливерпуль. Даже Клопп бы его лучше пристроил в свой футбол, чем Пеп. Но нет же, Холанд выбрал себе самого неподходящего по стилю тренера!
Ну и во всём этом виноваты, конечно же, чёртовы шейхи Сити, которые решили купить Эрлинга, не послушав Пепа! 😏
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Aleus Marcus
совсем не уважают соперники команду шарлатана. За последний четыре тайма только 1 раз дали в створ пробить
Забей Маркус в двух своих моментах в первом тайме, этому лысому ничего не другого не осталось, как хвалить МЮ. Никуда не делся бы
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razorstreet
Может он хотел сказать, что когда нападающий сидит в штрафной играть сложнее?
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Камбоджа Иванов
Ответ Галым Нуркеев
Как будто МЮ создавал автобус😆😆😆, у Пепа как всегда на все случаи жизни отмазки есть
Ну да, 29% владения мячом и 310 пасов (с 74% A.P.) против 71% и 737 пасов (89%) говорят о том, что команда владела мячом на половине поля соперника.
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Sevuska
Да нормально он в последнем матче открывался в штрафной .
Только никто ему не пасовал вообще .
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Xm.md
Еше миллиард на трансферы, чтобы играть было легче
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Да что такое, опять соперники канистры неправильно сыграли.
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Toni_Montana
Холланд не забил 3 матча подряд, его сразу в футболисты уровня Соболева
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*MVP*
бедный Пеп, никто не хочет играть в открытый футбол с его миллиардной нефтебочкой...
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Lindeman
Ответ Кондитер
Выделите еще миллиард евро на трансферы для лысого шарлатана
Было 2 лысых шарлатана. Кому из них выделять миллиарды на трансферы?
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Арман Мартиросян
Холанда вроде для этого и покупали, чтобы вскрыть плотные автобусы. А на деле МС на глазах превращается в примитивную команду, зависящего от одного игрока.
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Schiaff1no
Эти странные соперники, не дают нападающему с лучшими рывками за спину пространства для рывков :(
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Lindeman
Ответ Галым Нуркеев
Как будто МЮ создавал автобус😆😆😆, у Пепа как всегда на все случаи жизни отмазки есть
Так оно и есть. МЮ отдал мяч и играл контратаками
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dimamak10
Ответ Галым Нуркеев
Как будто МЮ создавал автобус😆😆😆, у Пепа как всегда на все случаи жизни отмазки есть
Саут тоже не отсиживался в обороне хорошо оборонялись , а когда забирали мяч бежали в атаку через пас
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rigobersong
3 матча без голов, еще и на замену выходил!:) Провал, катастрофа, сдулся:)) Такие конечно хейтеры🤡🤡🤡
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King_X
Вот же офигевшие соперники, нет чтоб в открытый футбол играть 😂

Под 15 лет тренерской карьеры у Пепа, а все не привыкнет
+1
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Малек2705
Ответ Диер Ташкент
..когда соперники садятся в штрафной.. Так чьи проблемы, если вы соперникам не даёте владеть мячом
Пусть отдаст мяч разок, например 15.02))
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инок
Мне кажется, что с Холандом в атаке игра Сити стала
менее вариативнее, оттого и неудачи
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Добрый Ретроград
Так на то он и футбол: кто как хочет, так и ....чит. Типа команды - соперники должны играть так, чтобы Холанду удобно было им забивать) Такое впечатление, что под Холанда просто подстроились и раскусили. Гибкости ему не хватает, над этим надо работать. С Месси пример брать, а с кого ещё? Если что, мне Холанд очень нравится как футболист.
+2
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Экспертное мнение
Пеп очнись, все в штрафной против тебя сидят уже давно, но раньше как-то справлялись с этим) Стерлинг, Сане, Жезус отлично умели разрывать фланги.... теперь никого из них, атака Сити незаметно в херпойми во что превратилась.
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Мукунку хороший
Ответ Кондитер
Выделите еще миллиард евро на трансферы для лысого шарлатана
А лучше 2-3… для надежности))
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-1
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T622222
Сдулся золотой мальчик
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Мукунку хороший
Покормите бегемота.. может перезагрузится)
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