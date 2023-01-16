Гвардиола о 3 матчах Холанда без голов: «Когда соперники сидят в штрафной, играть сложнее»
Пеп Гвардиола высказался о сложностях, которые Эрлинг Холанд испытывает в последних матчах.
После игры с «Манчестер Юнайтед» безголевая серия нападающего «Манчестер Сити» впервые в этом сезоне достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.
«Мы все еще работаем над этим процессом [интеграции Холанда в команду], потому что играть становится сложнее, когда соперники сидят в штрафной. Но нам нужно чаще находить его пасами, да.
Против «Юнайтед» у него было достаточно касаний, но нужно смотреть на зоны, в которых они случались. Нужно искать его, и мы это сделаем», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Эрлинг сделал ошибку, перейдя к Гвардиоле. Ему нужно было идти в Реал, Баварию, МЮ либо Челси, на худой конец в Ливерпуль. Даже Клопп бы его лучше пристроил в свой футбол, чем Пеп. Но нет же, Холанд выбрал себе самого неподходящего по стилю тренера!
Ну и во всём этом виноваты, конечно же, чёртовы шейхи Сити, которые решили купить Эрлинга, не послушав Пепа! 😏
Забей Маркус в двух своих моментах в первом тайме, этому лысому ничего не другого не осталось, как хвалить МЮ. Никуда не делся бы
Только никто ему не пасовал вообще .
Под 15 лет тренерской карьеры у Пепа, а все не привыкнет
менее вариативнее, оттого и неудачи