Гвардиола о Холанде: «Если он бьет рекорды, то и «Сити» в выигрыше. Эрлинг может стать еще лучше»

высказался об игре .

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1) и побил рекорд лиги, забив 20 голов за 14 игр.

«Если он бьет рекорды, значит, забивает и помогает нам выигрывать. Команда получает от этого выгоду. С первого дня мы в восторге, и не только от его голов, но и от многих других вещей.

Надеюсь, Холанд продолжит совершенствоваться, потому что у меня есть ощущение, что он может добиться еще большего как футболист. Эрлинг все еще молод, и у него есть настрой сделать это», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Завтра « » сыграет с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ.

Алан Ширер: «Холанд – идеальный форвард. Он забьет 40 мячей за сезон минимум и побьет мой рекорд по голам в АПЛ»

Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша

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