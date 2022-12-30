Гвардиола о Холанде: «Если он бьет рекорды, то и «Сити» в выигрыше. Эрлинг может стать еще лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1) и побил рекорд лиги, забив 20 голов за 14 игр.

«Если он бьет рекорды, значит, забивает и помогает нам выигрывать. Команда получает от этого выгоду. С первого дня мы в восторге, и не только от его голов, но и от многих других вещей.

Надеюсь, Холанд продолжит совершенствоваться, потому что у меня есть ощущение, что он может добиться еще большего как футболист. Эрлинг все еще молод, и у него есть настрой сделать это», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ.

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Холанд первым забил 20 голов в топ-5 лиг Европы. У него дубль «Лидсу» после двух ассистов Грилиша

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6 комментариев

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Razan13
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Как же ,он Сити подошел.
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Muhammad Juraev
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Ответ bostonKG
Жаль , что его не было на ЧМ…. Эх…
Таких игроков, как Роналду, Ибрагимович тоже не было, так что это пустяки!
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инок
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И Пеп и забивала Эрлинг всегда хотят большего,
стремление к этому не зазорно...
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ bostonKG
Жаль , что его не было на ЧМ…. Эх…
Не всем дано, иногда бездари выигрывают ЧМ будучи все матчи на лавке. Но люди запомнят всех героев без разницы, какой вклад они внесли в эти медали.
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bostonKG
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Жаль , что его не было на ЧМ…. Эх…
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otchim kaloeda
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В хорошие руки попал Холланд..
Тренер Пеп а пасы для него будет отдавать Де Брюйне
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