Холанд быстрее Месси забил 25 голов в команде Гвардиолы. У Эрлинга ушло 20 игр, у Лионеля – 28

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига рейтинги Лидс Пеп Гвардиола рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд забил 26 голов за 20 игр под руководством Пепа Гвардиолы.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).

Норвежец быстрее всех игроков, выступавших у испанского тренера, добрался до отметки в 25 голов. Лионелю Месси в «Барселоне» потребовалось 28 матчей, чтобы забить 25 раз.

В «Манчестер Сити» лучший результат при Гвардиоле принадлежал Серхио Агуэро – 35 игр.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леня Клевер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ cgmngt6ehj
Холанд конечно молодец, но Месси не играл в то время центрофорварда
А он никогда его в чистом виде и не играл. Формально разве что числился, а так Месси это мастер креатива, создающий огромное кол-во моментов. Холланд же намного более зависим от партнеров. Нечего сравнивать. Сравнивайте Холланда с каким-нибудь Клозе, Гомесом, Жиру, Роналду последних лет 5-7. Ну или с Дзюбой на крайняк)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леня Клевер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анатолий Дмитриевич
значит у Дарвина Нуньеса очень плохие партнеры))
Разные ж абсолютно по своей манере игроки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анатолий Дмитриевич
значит у Дарвина Нуньеса очень плохие партнеры))
У Дарвина отличные партнёры, а вот с реализацией проблемы. Я даже подозреваю, что это больше на психологическом уровне. Но стоит ему забить пару-тройку мячей в ближайших матчах и я думаю, что дело сдвинется с мёртвой точки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Virginia beach
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dark.Babysitter
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну чтооооо это??
Ну не надо Холланда сравнивать с Месси.
Ну давайте сравним лет через 7-8 хотя бы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Дмитриевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Не стоит принижать также партнёров по команде. Все-таки они вносят неоценимый вклад в успехи форвардов. Сегодня вот Грилиш два ассиста, до этого почти весь сезон с передач гения де Брюйне.
значит у Дарвина Нуньеса очень плохие партнеры))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iamliam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В плане голов Холланд конечно может покуситься на рекорды Месси. Но в плане самой игры никогда. Удачи тем не менее, классный игрок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леня Клевер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Петров
У любого напа есть несколько возможностей забить в любом матче. Конечно, в команде, которая доминирует и нагружает напа мячами шансов побольше, но Холланд уже в Зальцбурге показал что он хороший нап.
Он супернап, идеальный классический форвард. Машина по забиванию голов, но вот наблюдать в том же МанСити, к примеру, за Де Брюйне или Марезом лично мне намного интересней. Это другой уровень понимания игры, обращения с мячем. А Холланд - робот в хорошем смысле. Наверное я старею… и да, он забивает столько именно потому, что для него создают большое кол-во моментов. Поэтому он в Мансити и забивает даже больше чем где либо до этого (хотя и там была статистика феноменальная)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Писанная торба Месси
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спор о величайшем официально можно считать закрытым)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперимент
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Грилиш лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Забивают потому что они хорошие? А кто доставляет "хорошим" нападающим мяч, выводит их на ударные позиции, не партнёры?)
У любого напа есть несколько возможностей забить в любом матче. Конечно, в команде, которая доминирует и нагружает напа мячами шансов побольше, но Холланд уже в Зальцбурге показал что он хороший нап.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
perfekte
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
просто Холанд играл в Бундеслиге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Петров
Холланд забивал еще за Зальцбург, так что дело не в партнерах. Партнеры могут помочь команде выигрывать, но голы забивают напы просто потому что они хорошие.
Забивают потому что они хорошие? А кто доставляет "хорошим" нападающим мяч, выводит их на ударные позиции, не партнёры?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Van Basten
А то Месси играл с бревнами в начале... Роналдиньо, Анри, ХавИньеста, Этоо
Я говорю конкретно про команду Холанда. У Месси партнёры были ещё более сильные, никто под сомнение это никогда не ставил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Не стоит принижать также партнёров по команде. Все-таки они вносят неоценимый вклад в успехи форвардов. Сегодня вот Грилиш два ассиста, до этого почти весь сезон с передач гения де Брюйне.
+
Гюндоган, Родри и Де Брюйне сегодня провели отличный матч, а также не стоит забывать про Бернарду Силву, в общем центр поля у Сити шикарен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard Rastryopin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну что тут добавить - можно лишь пожелать крепкого здоровья викингу,чтобы травмы не загубили его карьеру и еще десяток лет можно было наслаждаться его дуэлью с Мбаппе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cgmngt6ehj
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Холанд конечно молодец, но Месси не играл в то время центрофорварда
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Будь Мужиком
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И это в АПЛ! Ждём новое противостояние мбаппе Холланд
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Новое поколение сильнее предыдущего.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Van Basten
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Не стоит принижать также партнёров по команде. Все-таки они вносят неоценимый вклад в успехи форвардов. Сегодня вот Грилиш два ассиста, до этого почти весь сезон с передач гения де Брюйне.
А то Месси играл с бревнами в начале... Роналдиньо, Анри, ХавИньеста, Этоо
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеп кайфует сейчас как ребёнок, наверное. Чисто AEZAKMI ввёл и балдеет😎
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Не стоит принижать также партнёров по команде. Все-таки они вносят неоценимый вклад в успехи форвардов. Сегодня вот Грилиш два ассиста, до этого почти весь сезон с передач гения де Брюйне.
Холланд забивал еще за Зальцбург, так что дело не в партнерах. Партнеры могут помочь команде выигрывать, но голы забивают напы просто потому что они хорошие.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В этом сезоне АПЛ только против двух топов играл-Ливерпуля и МЮ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ученик Пепа
А говорили что у Пепа не приживется) Что Холланд что Пеп-2 гения. Нашли друг друга)
300 миллионов евро сумма трансфера за Холланда
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6tspey7tb5
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Верно подмечено спортс. Ведь они на одной позиции играет, что бы сравнивать
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий