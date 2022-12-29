Холанд быстрее Месси забил 25 голов в команде Гвардиолы. У Эрлинга ушло 20 игр, у Лионеля – 28
Нападающий Эрлинг Холанд забил 26 голов за 20 игр под руководством Пепа Гвардиолы.
Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).
Норвежец быстрее всех игроков, выступавших у испанского тренера, добрался до отметки в 25 голов. Лионелю Месси в «Барселоне» потребовалось 28 матчей, чтобы забить 25 раз.
В «Манчестер Сити» лучший результат при Гвардиоле принадлежал Серхио Агуэро – 35 игр.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Ну не надо Холланда сравнивать с Месси.
Ну давайте сравним лет через 7-8 хотя бы.
Гюндоган, Родри и Де Брюйне сегодня провели отличный матч, а также не стоит забывать про Бернарду Силву, в общем центр поля у Сити шикарен.