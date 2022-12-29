Холанд быстрее Месси забил 25 голов в команде Гвардиолы. У Эрлинга ушло 20 игр, у Лионеля – 28

Нападающий Эрлинг Холанд забил 26 голов за 20 игр под руководством Пепа Гвардиолы.

Форвард «Манчестер Сити» оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:1, второй тайм).

Норвежец быстрее всех игроков, выступавших у испанского тренера, добрался до отметки в 25 голов. Лионелю Месси в «Барселоне» потребовалось 28 матчей, чтобы забить 25 раз.

В «Манчестер Сити» лучший результат при Гвардиоле принадлежал Серхио Агуэро – 35 игр.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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