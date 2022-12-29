Пеп о дубле Холанда: «Эрлинг забивает много, но мог забить еще больше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча с «Лидсом» (3:1) в АПЛ.

«Мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме, когда соперник стал больше раскрываться.

После чемпионата мира никто не знал, как будут играть команды. Сегодня мы были прекрасны в игре с мячом. Взаимодействие Льюиса и Родри в центре поля было великолепным.

Холанд (автор дубля – прим. Sports.ru) забивает много, но мог забить еще больше. Он сильно нам помогает», – сказал Пеп Гвардиола.

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1 комментарий

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ман сити фейк
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И тренер и игрок хотят большего
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