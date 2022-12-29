Пеп о дубле Холанда: «Эрлинг забивает много, но мог забить еще больше»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:1) в .

«Мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме, когда соперник стал больше раскрываться.

После чемпионата мира никто не знал, как будут играть команды. Сегодня мы были прекрасны в игре с мячом. Взаимодействие Льюиса и Родри в центре поля было великолепным.

(автор дубля – прим. Sports.ru) забивает много, но мог забить еще больше. Он сильно нам помогает», – сказал .

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!