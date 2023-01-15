Гвардиола о 3 матчах Холанда без голов: «Должны чаще находить его пасами. Мы монополизировали владение, а «МЮ» защищался и ждал»
Пеп Гвардиола после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) высказался о спаде Эрлинга Холанда.
Впервые в этом сезоне безголевая серия нападающего «Манчестер Сити» достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.
«Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети. Мы старались забрасывать мяч на него, но знали, что Шоу и Варан последуют за ним.
Создавать моменты нелегко. За несколько последних домаших матчей АПЛ «Юнайтед» пропустил один гол. Мы забили один мяч – удалось сделать хороший последний пас, последний кросс. Я отдаю должное «Юнайтед» за то качество, которым они обладают, и за тех игроков, которые у них есть.
Мы хорошо играли – так же, как и все шесть лет, что мы провели вместе. Мы монополизировали владение мячом, а «МЮ» защищался и ждал шансов, которыми и воспользовался в нужный момент. Нелегко защищаться в 30 или 40 метрах от ворот, учитывая, какие два парня играют у них впереди», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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Пеп , понятно , на это указал, и прогресс ожидается скоро .
Рон первый сезон в юве пытался ещё что-то делать, а дальше уже да…
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Пеп, может ну его нафиг.
У вас и так уже практически все передачи в штрафной соперника стали стекаться на одного Холланда.
Может вернетесь к прошлым настройкам, когда многие могли забить, а не только Холланд, как в этом сезоне.
Ну и с игрой в обороне надо что-то делать.
По сравнению с прошлым сезоном стали допускать у своих ворот гораздо больше моментов и пропускать стали в 2 раза больше голов.
Так титул защитить не сможете.
Холнду стало заметно не хватать импровизации.
Все эти вопросы к тренеру.