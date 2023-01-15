Гвардиола о 3 матчах Холанда без голов: «Должны чаще находить его пасами. Мы монополизировали владение, а «МЮ» защищался и ждал»

после поражения от « » (1:2) высказался о спаде .

Впервые в этом сезоне безголевая серия нападающего «Манчестер Сити» достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

«Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети. Мы старались забрасывать мяч на него, но знали, что Шоу и Варан последуют за ним.

Создавать моменты нелегко. За несколько последних домаших матчей «Юнайтед» пропустил один гол. Мы забили один мяч – удалось сделать хороший последний пас, последний кросс. Я отдаю должное «Юнайтед» за то качество, которым они обладают, и за тех игроков, которые у них есть.

Мы хорошо играли – так же, как и все шесть лет, что мы провели вместе. Мы монополизировали владение мячом, а «МЮ» защищался и ждал шансов, которыми и воспользовался в нужный момент. Нелегко защищаться в 30 или 40 метрах от ворот, учитывая, какие два парня играют у них впереди», – сказал тренер « ».

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