Гвардиола о 3 матчах Холанда без голов: «Должны чаще находить его пасами. Мы монополизировали владение, а «МЮ» защищался и ждал»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) высказался о спаде Эрлинга Холанда.

Впервые в этом сезоне безголевая серия нападающего «Манчестер Сити» достигла трех матчей. За всю игру с «Ман Юнайтед» он нанес два удара по воротам, ни разу не попав в створ.

«Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети. Мы старались забрасывать мяч на него, но знали, что Шоу и Варан последуют за ним.

Создавать моменты нелегко. За несколько последних домаших матчей АПЛ «Юнайтед» пропустил один гол. Мы забили один мяч – удалось сделать хороший последний пас, последний кросс. Я отдаю должное «Юнайтед» за то качество, которым они обладают, и за тех игроков, которые у них есть.

Мы хорошо играли – так же, как и все шесть лет, что мы провели вместе. Мы монополизировали владение мячом, а «МЮ» защищался и ждал шансов, которыми и воспользовался в нужный момент. Нелегко защищаться в 30 или 40 метрах от ворот, учитывая, какие два парня играют у них впереди», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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17 комментариев

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Sevuska
Ответ Donald J. Trump
С приходом Холланда Сити стал более примитивным и предсказуемым. А значит - уязвимым. Нету ощущения той непобедимости, когда буквально каждый игрок команды мог решить матч. Сейчас вся игра сбилась на отдай пас норвежцу в штрафную.
Только вчера всё было с точностью наоборот - не отдай норвежцу пас вообще .
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Donald J. Trump
С приходом Холланда Сити стал более примитивным и предсказуемым. А значит - уязвимым. Нету ощущения той непобедимости, когда буквально каждый игрок команды мог решить матч. Сейчас вся игра сбилась на отдай пас норвежцу в штрафную.
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Sevuska
Наблюдал вчера за перемещениями Холанда , и было очевидно, что парень старался открываться перед воротами , вбегал в сврободные зоны , выходил на навесы , но мяч ему просто не пасовали , как-будто старались его не использовать.
Пеп , понятно , на это указал, и прогресс ожидается скоро .
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Андрюха с района
Такое ощущение, что Пеп уже наелся МС и АПЛ) Ему нужен новый вызов) Поэтому не удивлюсь, если он и в этот раз пролетит мимом ушастого, то уйдет из клуба) А на чемпионство АПЛ ему уже, видимо, как-то ровно) Скучно ему уже какой год быть хозяином лиги бегунков)
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Экспертное мнение
Ответ инок
Без Холанда Сити на мой взгляд был более разнообразен в атаке, да и вообще в игре
Альварес идеальный нападающий для Сити на самом деле
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san ra
Ответ Никита Смолов
Роналду последних 5-7 лет тоже зависит от команды и играл только наконечника. Так что тут с Холландом полное равенство. А вот сравнивать с Лео их нельзя.
Ну не скажи
Рон первый сезон в юве пытался ещё что-то делать, а дальше уже да…
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Никита Смолов
Ответ Rio de Janeiro
А местные хомячки уже поставили игрока, который на 100% зависим от командеой структуры, рядом с Месси и Роналду
Роналду последних 5-7 лет тоже зависит от команды и играл только наконечника. Так что тут с Холландом полное равенство. А вот сравнивать с Лео их нельзя.
+2
-4
-2
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benjamin92
Без Клоппа и Пеп совсем поник.
Скоро будут зарубы Артеты против 10Хага
+3
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Диер Ташкент
Покупка Холанда ошибка сити
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jordy
"Возможно, мы чуть чаще должны находить его передачами в финальной трети."
Пеп, может ну его нафиг.
У вас и так уже практически все передачи в штрафной соперника стали стекаться на одного Холланда.
Может вернетесь к прошлым настройкам, когда многие могли забить, а не только Холланд, как в этом сезоне.
Ну и с игрой в обороне надо что-то делать.
По сравнению с прошлым сезоном стали допускать у своих ворот гораздо больше моментов и пропускать стали в 2 раза больше голов.
Так титул защитить не сможете.
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Rio de Janeiro
А местные хомячки уже поставили игрока, который на 100% зависим от командеой структуры, рядом с Месси и Роналду
+7
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QWertY
Вы монополизировали владение, МЮ монополизировал моменты. Все нормально
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Demyan Grachev
Сдулся хрустик
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Пако
МЮ был готов к ТАКОЙ игре МС.
Холнду стало заметно не хватать импровизации.
Все эти вопросы к тренеру.
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danik 258808
После двух чемпионств подряд, у Сити снова спад. Как в сезоне 19/20
+1
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инок
Без Холанда Сити на мой взгляд был более разнообразен в атаке, да и вообще в игре
+11
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sabrusov
Любимая песня Пепа. И даром, что это скучное стерильное владение было с околонулевым кпд.
+5
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