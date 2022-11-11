Пеп о матче с «Ливерпулем» через 2 дня после ЧМ: «Клопп будет играть левого защитника, я – в опорной зоне»
Пеп Гвардиола высказался о матче с «Ливерпулем» в Кубке лиги.
Встреча 1/8 финала пройдет 20 декабря, через два дня после завершения чемпионата мира в Катаре.
«[Клопп] будет играть на позиции левого защитника, а я – на позиции опорного полузащитника. Не знаю, сколько у нас игроков. Рияд [Марез], к сожалению, не поедет на чемпионата мира, Эрлинг [Холанд], Серхио [Гомес], Рико [Льюис] тоже.
Остальные поедут. Если они пройдут групповой этап, будет 1/8 финала, четвертьфинал. Потом у них выходные. Если футболисты не выйдут из группы, они смогут сыграть против «Ливерпуля». Если нет – посмотрим.
После чемпионата мира будем тренироваться. Перед матчем с «Ливерпулем» оценим количество игроков. Завтракаем вместе, смотрим, кто у нас есть, возвращаемся из Абу-Даби, остаемся со второй командой, тренируемся с ними.
Футболисты возвращаются, «Ливерпуль», «Лидс», день за днем. Я не знаю, в каком состоянии, сколько игроков. У большинства команд много футболистов в сборных», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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