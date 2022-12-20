«Бавария» хочет подписать Зоммера на замену Нойеру. Вратарем также интересуется «Интер»
«Бавария» рассматривает Яна Зоммера в качестве замены Мануэлю Нойеру.
По информации Sky Sport Флориана Плеттенберга, вратарь менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии является основным кандидатом на замену Нойеру на случай, если «Баварии» не удастся вернуть Александра Нюбеля из «Монако», за который вратарь выступает на правах аренды.
Фабрицио Романо также сообщает, что интерес к Зоммеру проявляет «Интер», однако этот вариант рассматривается только в случае, если вратарь присоединится к клубу со следующего сезона в качестве свободного агента.
Контракт Зоммера с «Боруссией» действует до лета следующего года. Статистику вратаря можно посмотреть здесь.
Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович
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