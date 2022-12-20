«Бавария» хочет подписать Зоммера на замену Нойеру. Вратарем также интересуется «Интер»

« » рассматривает Яна Зоммера в качестве замены Мануэлю Нойеру.

По информации Sky Sport Флориана Плеттенберга, вратарь менхенгладбахской « » и сборной является основным кандидатом на замену Нойеру на случай, если «Баварии» не удастся вернуть Александра Нюбеля из « », за который вратарь выступает на правах аренды.

Фабрицио Романо также сообщает, что интерес к Зоммеру проявляет « », однако этот вариант рассматривается только в случае, если вратарь присоединится к клубу со следующего сезона в качестве свободного агента.

Контракт Зоммера с «Боруссией» действует до лета следующего года. Статистику вратаря можно посмотреть здесь.

Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович