Зоммер достиг устного соглашения с «Баварией» о трансфере зимой и может подписать контракт до 2025-го

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Хасан Салихамиджич бундеслига Германия возможные трансферы Ян Зоммер Александр Нюбель Футбол

Ян Зоммер достиг устной договоренности с «Баварией».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, у вратаря есть устное соглашение с мюнхенцами о переходе в зимнее трансферное окно.

Хасан Салихамиджич хочет подписать его, поскольку «Монако» не хочет отпускать Александра Нюбеля. Зоммер также хочет присоединиться к «Баварии». Он может подписать контракт сроком до 2025 года.

Соглашение Зоммера с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

Зоммер хочет перейти в «Баварию» в январе и сообщил «Гладбаху» об этом. «Боруссия» хочет 5 млн евро

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пинающий Достоинства
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Солнцев должен поиграть за топ клуб конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CoTTo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
долго ты думал парень...мю уже батлера берет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr. Jones
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зоммер? Серьезно?
Зачем клубу, претендующему на победу в ЛЧ вратарь, который в отдельно взятом матче может пропустить все, что в створ летит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superduper
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Наиль Мадалиев
Зоммер это топ вратарь? Ну ну
Зоммер не топ вратарь, но один за самых недооценённых это точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Никулин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
жаль хороший кипер,но после выздоровления нойера зоммер сядет в запас.уж лучше бы играть в боруссии м чем сидеть на лавке в баварии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mr Joker
Ну как минимум ,он теперь не будет выдавать супер перформансы против Баварии 😁
А может будет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ I.A.N.Dobermaniac
Ну и нафига это ему? Нойер поди каждый год не будет на лыжах ломаться
Зоммеру 34,хороший вариант получить пару трофеев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да ну. Вряд ли это вратарь для топ-клуба. Просто куражный, да ещё карликового роста
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rb9zhtsnvb
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дурак ты Зоммер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наиль Мадалиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зоммер это топ вратарь? Ну ну
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
I.A.N.Dobermaniac
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну и нафига это ему? Нойер поди каждый год не будет на лыжах ломаться
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как сказал бы Нойер "я травмировался ищите Зумера"))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr Joker
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну как минимум ,он теперь не будет выдавать супер перформансы против Баварии 😁
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий