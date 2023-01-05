Зоммер достиг устного соглашения с «Баварией» о трансфере зимой и может подписать контракт до 2025-го

достиг устной договоренности с «Баварией».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, у вратаря есть устное соглашение с мюнхенцами о переходе в зимнее трансферное окно.

хочет подписать его, поскольку « » не хочет отпускать . Зоммер также хочет присоединиться к «Баварии». Он может подписать контракт сроком до 2025 года.

Соглашение Зоммера с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

Зоммер хочет перейти в «Баварию» в январе и сообщил «Гладбаху» об этом. «Боруссия» хочет 5 млн евро