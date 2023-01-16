Гальтье о 0:1 от «Ренна»: «Можно найти тысячу оправданий, но ЧМ уже в прошлом. Борьба в Лиге 1 плотная»

высказался о проблемах, с которыми «ПСЖ» столкнулся после .

« » проиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. В игре с « » команда нанесла один удар в створ ворот соперника.

«Не хочу говорить о беспокойстве, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу оправданий, но чемпионат мира уже в прошлом. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны обрести сыгранность, ритм и интенсивность. У нас будет около десяти дней для работы над этим.

Позади нас две команды [«Ланс» и «Марсель»], у которых невероятное количество очков. Борьба в чемпионате плотная. Я не привык смотреть на таблицу, а фокусируюсь на игре и работе, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Сейчас «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, опережая «Ланс» на 3 очка. В следующем туре парижане дома сыграют с «Реймсом».