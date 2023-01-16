Гальтье о 0:1 от «Ренна»: «Можно найти тысячу оправданий, но ЧМ уже в прошлом. Борьба в Лиге 1 плотная»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция ЧМ-2022 Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье высказался о проблемах, с которыми «ПСЖ» столкнулся после ЧМ-2022.

«ПСЖ» проиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. В игре с «Ренном» команда нанесла один удар в створ ворот соперника.

«Не хочу говорить о беспокойстве, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу оправданий, но чемпионат мира уже в прошлом. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны обрести сыгранность, ритм и интенсивность. У нас будет около десяти дней для работы над этим.

Позади нас две команды [«Ланс» и «Марсель»], у которых невероятное количество очков. Борьба в чемпионате плотная. Я не привык смотреть на таблицу, а фокусируюсь на игре и работе, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Сейчас «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, опережая «Ланс» на 3 очка. В следующем туре парижане дома сыграют с «Реймсом».

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5 комментариев

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Юлия Ким
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Нет ДиМы - нет Месси. Все просто.
Анхель шикарен без вопросов и дриблер от бога, но он пропустил большую часть плейофф ЧМ, да и Месси - goat без вопросов, а ваши попытки их противопоставлять очень жалкие))
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Виталий Желтоусов
Во Франции,как и в России интриги , кто станет чемпионом, нет. Только ПСЖ ещё и в лиге чемпионов кое-что из себя представляет.
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stoudemire
Ответ Колбаскер тут
Нет ДиМы - нет Месси. Все просто.
ну хорошо, с Месси понятно, виноват в твоих глазах)) а где были Неймар и Мбаппе? Что мешало черепахе забивать при выходе 1 на 1 после паса Месси?
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corazón blanco
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Нет ДиМы - нет Месси. Все просто.
Ди Мария безусловно шикарный футболист, джокер финальных матчей. Но практически весь плэй-офф пропустил Мундиаля и сыграл только в финале и во всех играх плэй-офф Лионель сыграл ключевую роль в проходе команды дальше. Да и до Мундиаля без наличия Ди Марии Месси местами показывал футбол уровня своих выступлений в Барселоне.
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Колбаскер тут
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