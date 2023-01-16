Гальтье о 0:1 от «Ренна»: «Игра «ПСЖ» меня особенно разочаровала. Мы ничего не создали»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье раскритиковал игру «ПСЖ» после поражения от «Ренна» (0:1) в Лиге 1.

«ПСЖ» проиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. В игре с «Ренном» команда Гальтье нанесла один удар в створ ворот соперника.

«Наша игра меня особенно разочаровала. Мы ничего не создали. Было очень мало благоприятных ситуаций. Мы концентрировались на владении мячом. Игроков, чтобы давить на линию обороны «Ренна», не хватало.

Мы знали, что против нас захотят сыграть на контратаках. Из-за этого я выбрал схему с тремя центральными защитниками, но при такой расстановке линия атаки должна была действовать гораздо выше», – сказал тренер «ПСЖ».

Сейчас «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, опережая «Ланс» на 3 очка. В следующем туре парижане дома сыграют с «Реймсом».

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18 комментариев

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Alex Khakhanoff
Продать Мбаппе и продлить пенальтиста-аутиста до 50 лет..
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slow focus
Ответ Vinnipukh Vinni
Мбаппе вышел 1 на 1 после идеального паса Месси и запорол момент. А против Ланса у него и моментов не было.
а лучший игрок в истории че 1 на 1 не вышел и не реализовал? показал бы как надо
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d.xoxlov
Свой главный турнир игроки ПСЖ уже сыграли в этом сезоне, кажется.
+1
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Ivan Ivanych
Где те школьники, которые после матча с лансом кричали что меси вернется и победит сразу???
0
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Montenegro Serbian
Действительно сложилось такое впечатление, что лидерам ПСЖ.....да нафиг вообще этот матч был не нужен.
Брать Лигу 1 не мотивация для них.
+3
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headmaster
Зато в чемпе интриги прибавилось. А для многих зрителей это очень хорошо
+4
0
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MajestySport
ФИФА забыла про Лигу1, сильно увлеклись ЧМ
+1
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Aibek Zhaparov
Ответ Рашпель793
Тут, кстати, недавно фанатики одного аргентинца ржали над Мбаппе, когда ПСЖ Лансу проиграли )) Интересно, а сейчас что случилось?
Это другое.
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Aibek Zhaparov
Ответ Бухгалтер2021
это его последний год
Значит недолго осталось ПСЖ до возвращения на топовый уровень.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Рашпель793
Тут, кстати, недавно фанатики одного аргентинца ржали над Мбаппе, когда ПСЖ Лансу проиграли )) Интересно, а сейчас что случилось?
Мбаппе вышел 1 на 1 после идеального паса Месси и запорол момент. А против Ланса у него и моментов не было.
+12
-2
+10
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Александр Васильев
Ответ Инженер Управляющий
Зидан видать летом оформится на работу новую
При чём даже без собеседования и других соискателей
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Рашпель793
Тут, кстати, недавно фанатики одного аргентинца ржали над Мбаппе, когда ПСЖ Лансу проиграли )) Интересно, а сейчас что случилось?
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Александр Васильев
Мбаппе, Месси, Неймар 😁😁😁
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Бухгалтер2021
Ответ Aibek Zhaparov
Убрать надо пешехода из состава.
это его последний год
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Бухгалтер2021
и великие проигрывают
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Гамарджоба Генацвале
Возьмут чемпионат как обычно, вылетят из ЛЧ. Галтье по окончании сезона на выход.
+3
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Aibek Zhaparov
Убрать надо пешехода из состава.
+3
-6
-3
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Инженер Управляющий
Зидан видать летом оформится на работу новую
+3
-3
0
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