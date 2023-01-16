Гальтье о 0:1 от «Ренна»: «Игра «ПСЖ» меня особенно разочаровала. Мы ничего не создали»

раскритиковал игру « » после поражения от « » (0:1) в Лиге 1.

«ПСЖ» проиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. В игре с «Ренном» команда Гальтье нанесла один удар в створ ворот соперника.

«Наша игра меня особенно разочаровала. Мы ничего не создали. Было очень мало благоприятных ситуаций. Мы концентрировались на владении мячом. Игроков, чтобы давить на линию обороны «Ренна», не хватало.

Мы знали, что против нас захотят сыграть на контратаках. Из-за этого я выбрал схему с тремя центральными защитниками, но при такой расстановке линия атаки должна была действовать гораздо выше», – сказал тренер «ПСЖ».

Сейчас «ПСЖ» лидирует в таблице Лиги 1, опережая «Ланс» на 3 очка. В следующем туре парижане дома сыграют с «Реймсом».