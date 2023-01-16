Хавбек «ПСЖ» Витинья после 0:1 от «Ренна»: «Не беспокоюсь. Нужно работать и показать, что мы – лучшая команда»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Витинья Футбол

Хавбек «ПСЖ» Витинья оценил поражение от «Ренна» (0:1) в Лиге 1.

«Тяжелое поражение, мы этого не ожидали, пытались забить, отыграться, но не получилось. Грустный вечер, нам нужно проанализировать случившееся и понять, как улучшить игру.

У всех команд есть взлеты и падения. Возможно, мы переживаем не очень хороший период, но нужно работать – это единственный способ исправить ситуацию.

Тяжело проигрывать, но мы должны оправиться и показать, что мы – лучшая команда. Я не беспокоюсь, мы будем работать», – сказал Витинья.

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1 комментарий

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Игорь Климов
Витиньня не уровень ПСЖ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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