Хавбек «ПСЖ» Витинья после 0:1 от «Ренна»: «Не беспокоюсь. Нужно работать и показать, что мы – лучшая команда»

Хавбек « » Витинья оценил поражение от « » (0:1) в Лиге 1.

«Тяжелое поражение, мы этого не ожидали, пытались забить, отыграться, но не получилось. Грустный вечер, нам нужно проанализировать случившееся и понять, как улучшить игру.

У всех команд есть взлеты и падения. Возможно, мы переживаем не очень хороший период, но нужно работать – это единственный способ исправить ситуацию.

Тяжело проигрывать, но мы должны оправиться и показать, что мы – лучшая команда. Я не беспокоюсь, мы будем работать», – сказал .