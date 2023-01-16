Хавбек «ПСЖ» Витинья после 0:1 от «Ренна»: «Не беспокоюсь. Нужно работать и показать, что мы – лучшая команда»
Хавбек «ПСЖ» Витинья оценил поражение от «Ренна» (0:1) в Лиге 1.
«Тяжелое поражение, мы этого не ожидали, пытались забить, отыграться, но не получилось. Грустный вечер, нам нужно проанализировать случившееся и понять, как улучшить игру.
У всех команд есть взлеты и падения. Возможно, мы переживаем не очень хороший период, но нужно работать – это единственный способ исправить ситуацию.
Тяжело проигрывать, но мы должны оправиться и показать, что мы – лучшая команда. Я не беспокоюсь, мы будем работать», – сказал Витинья.
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