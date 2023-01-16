Гальтье о 0:1 от «Ренна»: «ПСЖ» нужно сильно прибавить в интенсивности»

Теги Ренн ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье оценил поражение «ПСЖ» от «Ренна» (0:1) в Лиге 1.

– Возвращение игры «ПСЖ», что была до ЧМ – это дело времени?

– Это нужно срочно! Мы должны вернуть игру, взаимодействие между линиями. Мы знали, что матч будет тяжелым – так и вышло.

Нам нужно сильно прибавить в ритме и интенсивности. Нужно находить игроков глубоко в штрафной. Мы много работаем вхолостую: владеем мячом, но не создаем моменты – «Ренн» слишком комфортно оборонялся.

– Вы обеспокоены?

– Не хочу говорить об этом, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу причин, но чемпионат мира уже закончился. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны быть сыграны и не терять ритм.

Позади нас две команды [«Ланс» и «Марсель»], у которых невероятное количество очков. Борьба в чемпионате плотная. Я не привык смотреть на таблицу, а фокусируюсь на игре и работе, – сказал главный тренер «ПСЖ».

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7 комментариев

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Рамзан Азимов
Как Месси, Неймар, МБапе, выигрывают крупно, так сразу оценки показывают. А после провального матча не показывают, это потому что не хотят имидж ЧМ и лучшему игроку столетия не портить?
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Барсик Юрана
Без Мбапе 0-0, как только выходит эта бестолочь так сразу же ПСЖ пропускает...
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Арсений Элин
Порядок и желание бьёт класс...браво Ренн!
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Злобный Конь
Яблоки на снегу
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erkin_312
Зачем играть 3мя центральными защитниками? У вас три лентяя) нападающих еще, уж лучше полузащиту насыщить
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андрэ
Позорники
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Михаил Сафонов
Да ладно тебе…
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