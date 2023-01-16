Гальтье о 0:1 от «Ренна»: «ПСЖ» нужно сильно прибавить в интенсивности»

оценил поражение «ПСЖ» от « » (0:1) в Лиге 1.

– Возвращение игры «ПСЖ», что была до ЧМ – это дело времени?

– Это нужно срочно! Мы должны вернуть игру, взаимодействие между линиями. Мы знали, что матч будет тяжелым – так и вышло.

Нам нужно сильно прибавить в ритме и интенсивности. Нужно находить игроков глубоко в штрафной. Мы много работаем вхолостую: владеем мячом, но не создаем моменты – «Ренн» слишком комфортно оборонялся.

– Вы обеспокоены?

– Не хочу говорить об этом, но нужно отдавать себе отчет. Можно найти тысячу причин, но чемпионат мира уже закончился. Даже если мы были разобраны на восемь недель, мы все равно должны быть сыграны и не терять ритм.

Позади нас две команды [«Ланс» и «Марсель»], у которых невероятное количество очков. Борьба в чемпионате плотная. Я не привык смотреть на таблицу, а фокусируюсь на игре и работе, – сказал главный тренер « ».