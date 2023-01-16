Гол и два ассиста Гави, первый мяч Левандовского в класико, гол престижа Бензема: смотрите видеобзор матча «Реал» – «Барселона»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Педри Гави Футбол

Смотрите видеообзор финала Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона» (1:3).

На 33-й минуте счет открыл Гави, воспользовавшись пасом Роберта Левандовского. На 45-й поляк забил сам – ему ассистировал Гави. Это был первый гол форвард в класико.

На 69-й минуте Педри сделал счет разгромным, голевую передачу вновь отдал Гави. Карим Бензема отыграл один мяч на 93-й минуте.

3 комментария

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alex maltsev
Странно, что не по кадрам видеообзор сделали
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-1
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AdequateMan
Гави🦁
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GuruFutbola
Гол престижа Пензема
В голос 🤣
+2
-1
+1
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