Гол и два ассиста Гави, первый мяч Левандовского в класико, гол престижа Бензема: смотрите видеобзор матча «Реал» – «Барселона»

Смотрите видеообзор финала Суперкубка Испании « » – « » (1:3).

На 33-й минуте счет открыл , воспользовавшись пасом Роберта Левандовского. На 45-й поляк забил сам – ему ассистировал Гави. Это был первый гол форвард в класико.

На 69-й минуте сделал счет разгромным, голевую передачу вновь отдал Гави. отыграл один мяч на 93-й минуте.