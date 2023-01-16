Гол и два ассиста Гави, первый мяч Левандовского в класико, гол престижа Бензема: смотрите видеобзор матча «Реал» – «Барселона»
Смотрите видеообзор финала Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона» (1:3).
На 33-й минуте счет открыл Гави, воспользовавшись пасом Роберта Левандовского. На 45-й поляк забил сам – ему ассистировал Гави. Это был первый гол форвард в класико.
На 69-й минуте Педри сделал счет разгромным, голевую передачу вновь отдал Гави. Карим Бензема отыграл один мяч на 93-й минуте.
В голос 🤣