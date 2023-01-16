Серджи Бускетс: «Уровень Гави невероятен – в его возрасте играют в молодежке. Надеюсь, он ознаменует новую эру в «Барсе»

прокомментировал победу над « » в финале Суперкубка Испании (3:1).

«Мы знали, что это была возможность, которой надо было воспользоваться. Мы пережили время перемен в клубе и в раздевалке, и это укрепит нас, чтобы продолжать бороться за новые трофеи.

Мы верили в мечту, в болельщиков, но в «Барсе» всегда требуют побед. Сегодня мы наконец-то победили.

Мы усилили центр, чтобы добиться превосходства, Рональд [Араухо] должен был сдерживать контратаки, но и Винисиус был очень хорош. Мы выдавили «Мадрид» на фланги, прессинговали и чувствовали себя очень комфортно.

? Вы знаете, насколько он конкурентен, он очень молод. В этом возрасте большинство играет в молодежке, а он показывает невероятный уровень, раздает голевые, забивает...

У него блестящее будущее и много возможностей для роста. Надеюсь, он станет игроком, который ознаменует новую эру в «Барсе», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Movistar.

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