Серджи Бускетс: «Уровень Гави невероятен – в его возрасте играют в молодежке. Надеюсь, он ознаменует новую эру в «Барсе»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Серджи Бускетс Гави Футбол

Серджи Бускетс прокомментировал победу над «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:1).

«Мы знали, что это была возможность, которой надо было воспользоваться. Мы пережили время перемен в клубе и в раздевалке, и это укрепит нас, чтобы продолжать бороться за новые трофеи.

Мы верили в мечту, в болельщиков, но в «Барсе» всегда требуют побед. Сегодня мы наконец-то победили.

Мы усилили центр, чтобы добиться превосходства, Рональд [Араухо] должен был сдерживать контратаки, но и Винисиус был очень хорош. Мы выдавили «Мадрид» на фланги, прессинговали и чувствовали себя очень комфортно.

Гави? Вы знаете, насколько он конкурентен, он очень молод. В этом возрасте большинство играет в молодежке, а он показывает невероятный уровень, раздает голевые, забивает...

У него блестящее будущее и много возможностей для роста. Надеюсь, он станет игроком, который ознаменует новую эру в «Барсе», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Movistar.

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24 комментария

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Бускетс это позиция
Ответ Абдул Абакаев
и снова всеми списанный маэстро Бускетс выдаёт эталонное класико
Впрочем, ничего нового)
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Goofts
Серджио Зажержись на сезончик до 2024!!!!
Помоги молодежи опытом!!!!
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Sal 86
Ответ Абдул Абакаев
и снова всеми списанный маэстро Бускетс выдаёт эталонное класико
Гроссмейстер 🔝
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кто такой Бускетс? Вот есть ноунейм Шулерок он ещё говорил Аргентина из группы не выйдет и Гави ноль. Ему явно виднее чем этому типу
не обращай внимание на этого дилетанта, считающего себя экспертом с дивана.
+2
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Бронислав Каминский
Ответ Егор,,Зуев
Да кстати, но вот что что, но именно он привёл в Барселону Ансу, Гави, Педри
Фати еще при Вальверде играть стал в 2019
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Александр Р
Такие скромные трудяги как Гави и Педри повзрослеют , станут более зрелыми и превратятся в настоящих монстров игры , главное чтобы травмы обходили стороной!
+3
-1
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Alejandro_27
Ответ Абдул Абакаев
и снова всеми списанный маэстро Бускетс выдаёт эталонное класико
Я в него всегда верил и верю, маэстро, золотое поколение Месси, Хави, Иньеста, Бускетс 👏👏👏💪 это надо было видеть, и здоровья Бускутсу дальше нас радовать.
+3
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Независимый эксперт
Он еще очень молодой игрок, будет только прогрессировать и лет через 3 должен выйти на топовый уровень.
+2
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AdequateMan
Восхишает его мужество и упорство, такие игроки очень нужны в команде.
+3
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Абдул Абакаев
и снова всеми списанный маэстро Бускетс выдаёт эталонное класико
+7
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Burel
Ответ headmaster
Да, сегодня затмил всех. Для всего мирового футбола, надеюсь он не бросит прогрессировать (как бы пафосно не звучало). Такие игроки должны радовать своей игрой
и зачем этого бруска в сборную взяли, а всех испанских игроков реала прокатили.. хотя постойте, а такие есть вообще ?
+3
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AdequateMan
Гави просто зверь, выносливость высший класс, как он отрабатывал на своем фланге даже на 75 минуте, как будто это начало матча!
+4
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GuruFutbola
Ответ Burel
точно мадридскому ? А сколько там испанцев в составе ?
Какой-то еле живой карвахаль вроде бегал
+3
-3
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Burel
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кто такой Бускетс? Вот есть ноунейм Шулерок он ещё говорил Аргентина из группы не выйдет и Гави ноль. Ему явно виднее чем этому типу
это который за десяток клубов одновременно глорит ?
+4
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Burel
Ответ GuruFutbola
Настоящий голденбой😎 Модридскому глорью еще долго будет снится его 1+2 в матче)
точно мадридскому ? А сколько там испанцев в составе ?
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jackson_07
Как же он хорош, больше всего его желание бороться доконца всегда и везде нравится.
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Егор,,Зуев
Ответ Mikel Dominator Arteta
Он же вроде только подкаты умеет делать по словам комментаторов тут, что сегодня разошёлся?
Если посмотреть на игру Гави, то можно заметить, что он отрабатывает в защите, в полузащите и в атаке, и при том, что в конце матча он всё ещё носился и выполнял всю грязную работу
+8
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Егор,,Зуев
Ответ rigobersong
Все таки надо отдать должное Куману, очень многим молодым дал шанс себя проявить, Мориба скорее всего до сих пор жалеет о своем выборе:) Может тренер и не самый топовый был, но сколько талантов еще со времен Аякса именно при нем заиграли:)
Да кстати, но вот что что, но именно он привёл в Барселону Ансу, Гави, Педри
+1
-1
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Кирилл
Сегодня было очень приятно наблюдать картину, как Серджи поднимает кубок !

Надеюсь, в этом году еще увидим эту картину не в последний раз )
+5
0
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rigobersong
Все таки надо отдать должное Куману, очень многим молодым дал шанс себя проявить, Мориба скорее всего до сих пор жалеет о своем выборе:) Может тренер и не самый топовый был, но сколько талантов еще со времен Аякса именно при нем заиграли:)
+3
-5
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Кто такой Бускетс? Вот есть ноунейм Шулерок он ещё говорил Аргентина из группы не выйдет и Гави ноль. Ему явно виднее чем этому типу
+27
-3
+24
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GuruFutbola
Настоящий голденбой😎
Модридскому глорью еще долго будет снится его 1+2 в матче)
+24
-10
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headmaster
Да, сегодня затмил всех. Для всего мирового футбола, надеюсь он не бросит прогрессировать (как бы пафосно не звучало). Такие игроки должны радовать своей игрой
+12
-2
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Mikel Dominator Arteta
Он же вроде только подкаты умеет делать по словам комментаторов тут, что сегодня разошёлся?
+12
-2
+10
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