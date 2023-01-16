Хави о 1-м трофее на посту тренера «Барсы»: «Надеюсь, не последний. Игроки голодны до побед, клуб долго не выигрывал»
Хави высказался после первого трофея на посту тренера «Барселоны».
Вчера «Барса» обыграла «Реал» (3:1) в финале Суперкубка Испании.
«Я счастлив. Этот трофей подарит нам всем спокойствие. Теперь я должен и дальше помогать команде, направлять ее. Если мы сделали это против «Мадрида», то можем сыграть так с любой командой. Это дарит мне спокойствие. Этот день останется со мной до конца жизни. Надеюсь, это не последний трофей.
У нас очень хорошее поколение. Заметно, что игроки голодны до трофеев. Мы долго не выигрывали. Надеюсь, этот день станет поворотной точкой», – сказал тренер «Барселоны».
«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой
«Барселона» отмечает трофей: молодые в восторге, Хави – в сторонке
Улыбайся чаще, маэстро!
благодари
к слову фанаты Ювентуса победе в Лиге Конференции будут радоваться неменьше победе в Кубке Интертото или как фанаты (наши пра,-дедушки по стажу) за барсу в Кубке Ярмарок, можно сказать аналог Кубка Интертото 50-60х
а что дальше будет ...
и потом будут говорить, что только Мбаппе и Холланд стоят 100 млн
ATT
CRE - TEC
DEF - TAC
57 57 63 (+6 ед.)
63 67 74 (+11 ед.)
64 62 71 (+7)
28-35-41 (+13)
33-47-60 (+27)
по софаскору, если ничего не напутал
п.с.
ФИФАщикам тоже прокачать так же своих игроков-нонеймов))
Непонятно, откуда вообще Хаве взялся? Чемпион - Реал Мадрид, обладатель Кубка - Бетис. Суперкубок должны были разыгрывать Мадрид и Бетис, но как в свое время для Меськи придумали Копу Америку проводить каждый год, тут придумали утешительный приз для катарца))