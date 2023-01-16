Хави о 1-м трофее на посту тренера «Барсы»: «Надеюсь, не последний. Игроки голодны до побед, клуб долго не выигрывал»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави высказался после первого трофея на посту тренера «Барселоны».

Вчера «Барса» обыграла «Реал» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Я счастлив. Этот трофей подарит нам всем спокойствие. Теперь я должен и дальше помогать команде, направлять ее. Если мы сделали это против «Мадрида», то можем сыграть так с любой командой. Это дарит мне спокойствие. Этот день останется со мной до конца жизни. Надеюсь, это не последний трофей.

У нас очень хорошее поколение. Заметно, что игроки голодны до трофеев. Мы долго не выигрывали. Надеюсь, этот день станет поворотной точкой», – сказал тренер «Барселоны».

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

«Барселона» отмечает трофей: молодые в восторге, Хави – в сторонке

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30 комментариев

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Zlodimir
Ответ Bob Ganiev
Просто охренеть какая молодежь у Барсы. Такого походу еще не было. Гави, Педри, Бальде просто монстры. Еще бы Фати вышел на свой уровень. Араухо это лучшая версия Пуйоля. кремень. Нас ждет увлекательное десятилетие.
Или против них научатся играть, а других козырей эта нелётная не найдёт, как это случилось в этот раз в сборной на ЧМ (правда в этом основная таки вина не их, а тренерского штаба со своими «стримами».
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Zlodimir
Из-за места проведения и показа на МатчТВ, почему то казалось, что это просто «разкрутел» кубок мачтпермьер и вот вот из-за угла выбежит Спартак и всех, как в Питере, начнёт бить 🐬 хвостом 😂🤣🤣
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Bob Ganiev
Просто охренеть какая молодежь у Барсы. Такого походу еще не было. Гави, Педри, Бальде просто монстры. Еще бы Фати вышел на свой уровень. Араухо это лучшая версия Пуйоля. кремень. Нас ждет увлекательное десятилетие.
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Berekella 999
Дай Бог чтобы Барселона выиграла ла лигу, кубок Испании и лигу Европы
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Zorro
Игра Барселоны С реалом напоминала игру при Гвардиоле
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Boni Jek
Хави многого добьётся
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Марслан Акматалиев
Так понравилось как Хави искренне радовался голам команды, прям сиял)
Улыбайся чаще, маэстро!
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Pelerin
Ответ rigobersong
Всего полтора сезона, после Кумановского кубка, а уже долго:) Вот что значит больше чем клуб, кто-то лярды вкладывает и десятки лет титул взять не может:)😀
По таким критериям лучше всего тратит ПСЖ. Не количество титулов важно, а качество ;)
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Егор,,Зуев
Эль-Хави
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rma13fcb
Ответ rigobersong
Всего полтора сезона, после Кумановского кубка, а уже долго:) Вот что значит больше чем клуб, кто-то лярды вкладывает и десятки лет титул взять не может:)😀
в тех играх САФ, канешна, мог зацементировать своё гоатство, а так отдам предпочтение Михелсу ... Эррере, та хоть Загалло))))
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Diduev
Ответ Модрич10
Это ты про Псж
Ттх👀
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rma13fcb
Ответ rigobersong
Всего полтора сезона, после Кумановского кубка, а уже долго:) Вот что значит больше чем клуб, кто-то лярды вкладывает и десятки лет титул взять не может:)😀
ты заметил как фанаты МЮ стали поддерживать барсу, отошли от финалов ЛЧ 09,11

благодари
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Рэд Уайт
Ответ Мадрид наказывает!
"Трофей")) Непонятно, откуда вообще Хаве взялся? Чемпион - Реал Мадрид, обладатель Кубка - Бетис. Суперкубок должны были разыгрывать Мадрид и Бетис, но как в свое время для Меськи придумали Копу Америку проводить каждый год, тут придумали утешительный приз для катарца))
При том что кабинет два последних суперкубка взял тогда когда не должен был участвовать.Ох уж эти кабинетные фанаты
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rma13fcb
Ответ MK Gamer
И кубок Испании тоже не помещало бы, учитывая кризис Барсы, надо бороться на все кубки из возможных
не разбрасывается турнирами каталонцы, не разбрасываются, был бы кубок Лиги, тоже бы в него вгрызались, в отлич. от условных Милана, Ливерпуля или Реала

к слову фанаты Ювентуса победе в Лиге Конференции будут радоваться неменьше победе в Кубке Интертото или как фанаты (наши пра,-дедушки по стажу) за барсу в Кубке Ярмарок, можно сказать аналог Кубка Интертото 50-60х
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ArtBro
В очень сложный период пришёл Хави, но команда с ним играет в свой футбол, а это время, время чтобы молодые окрепли и и обрели уверенность в играх такого уровня. Я неоднократно писал, даже в проигранных играх Барселона выглядела лучше и придерживалась принципов Игры через пас, позиционка и т.д. В такой философии привозы неизбежны, и надо время, зато потом всё в троекратном размере и больше вернётся. Надеюсь всё получится у Хави, мир заждался красивого футбола и чем больше таких команд будет тем больше мальчишек и тренеров будут стремится к этому футболу
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rma13fcb
Ответ MK Gamer
И кубок Испании тоже не помещало бы, учитывая кризис Барсы, надо бороться на все кубки из возможных
а что дает Кубок короля по баблу, не подскажите?
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Дальше больше Хави💪🏻
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rma13fcb
Ответ rma13fcb
рост Педри как игрока и будущей легенды футбола: ATT CRE - TEC DEF - TAC 57 57 63 (+6 ед.) 63 67 74 (+11 ед.) 64 62 71 (+7) 28-35-41 (+13) 33-47-60 (+27) по софаскору, если ничего не напутал п.с. ФИФАщикам тоже прокачать так же своих игроков-нонеймов))
январь 21 - январь 22 - январь 23

а что дальше будет ...

и потом будут говорить, что только Мбаппе и Холланд стоят 100 млн
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cukken
Все мы прекрасно понимали, что нужно время, нужно прощаться со стариками, которые всех и вся выиграли. Молодые крепнут, и радуют нас, да и весь мир уже. Чистый кайф смотреть на движение мяча у Педри, Гави. Как вырос Бальде. На фоне провальных Феррана и Фати, у других динамика положительная, а им 20 и меньше лет! Все впереди! Особенно ЛЕ 😂 Переживем. Лучше, чем вылететь с 4го места, как некоторые.
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rma13fcb
рост Педри как игрока и будущей легенды футбола:

ATT
CRE - TEC
DEF - TAC

57 57 63 (+6 ед.)
63 67 74 (+11 ед.)
64 62 71 (+7)
28-35-41 (+13)
33-47-60 (+27)

по софаскору, если ничего не напутал

п.с.
ФИФАщикам тоже прокачать так же своих игроков-нонеймов))
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Модрич10
Ответ rigobersong
Всего полтора сезона, после Кумановского кубка, а уже долго:) Вот что значит больше чем клуб, кто-то лярды вкладывает и десятки лет титул взять не может:)😀
Это ты про Псж
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Diduev
Ответ Мадрид наказывает!
"Трофей")) Непонятно, откуда вообще Хаве взялся? Чемпион - Реал Мадрид, обладатель Кубка - Бетис. Суперкубок должны были разыгрывать Мадрид и Бетис, но как в свое время для Меськи придумали Копу Америку проводить каждый год, тут придумали утешительный приз для катарца))
Их с Валенсией добавили, чтобы кошмарить Реал😎
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Burel
вечный властелин Мадрида
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rigobersong
Всего полтора сезона, после Кумановского кубка, а уже долго:) Вот что значит больше чем клуб, кто-то лярды вкладывает и десятки лет титул взять не может:)😀
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Мадрид наказывает!
"Трофей"))
Непонятно, откуда вообще Хаве взялся? Чемпион - Реал Мадрид, обладатель Кубка - Бетис. Суперкубок должны были разыгрывать Мадрид и Бетис, но как в свое время для Меськи придумали Копу Америку проводить каждый год, тут придумали утешительный приз для катарца))
+3
-9
-6
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