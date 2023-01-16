Хави о 1-м трофее на посту тренера «Барсы»: «Надеюсь, не последний. Игроки голодны до побед, клуб долго не выигрывал»

Хави высказался после первого трофея на посту тренера «Барселоны».

Вчера «Барса» обыграла «Реал» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Я счастлив. Этот трофей подарит нам всем спокойствие. Теперь я должен и дальше помогать команде, направлять ее. Если мы сделали это против « », то можем сыграть так с любой командой. Это дарит мне спокойствие. Этот день останется со мной до конца жизни. Надеюсь, это не последний трофей.

У нас очень хорошее поколение. Заметно, что игроки голодны до трофеев. Мы долго не выигрывали. Надеюсь, этот день станет поворотной точкой», – сказал тренер «Барселоны».

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

«Барселона» отмечает трофей: молодые в восторге, Хави – в сторонке