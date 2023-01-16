Хави о победе в финале Суперкубка: «Барселоне» было нужнее, чем «Реалу». У него больше титулов»
Хави дал комментарий после победы над «Реалом».
«Барселона» обыграла мадридский клуб (3:1) в финале Суперкубка Испании. Хави выиграл первый титул в качестве главного тренера каталонцев.
«Нам было нужнее, чем «Реалу», у которого больше титулов, чем у нас.
Я очень доволен футболистами, которые это заслужили. Они много работают, у нас отличная атмосфера в раздевалке. Когда играешь против «Реала», нужно их контролировать и минимизировать потери.
Матч прошел очень хорошо для нас, футболисты это прочувствовали. Гави, Педри, Френки де Йонг... Мы искали превосходство в матче. Дембеле широко открывался на фланге. Отмечу Рональда Араухо. Мы рады за них всех.
Если мы сыграли вот так против «Реала» в финале, то должны повторить этот футбол и против «Сеуте», и против «Хетафе». Нельзя расслабляться. В этом заключается моя работа», – сказал главный тренер «Барселоны».
Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»
В первом Бускетс прям вцепился в мяч и достал, во втором как Де Йонг в прыжке, но проткнул дальше, в третьем тож отбор Гави в центре поля
И разительней был контраст на этом фоне с тем, как мадридцы пешеходили в этих моментах, ленились, надеясь на одноклкбника и т.д
Абсолютно заслуженная победа, как в настрое, так и по рисунку/структуре игры укатали
Реал прям не узнать было, даже просто в любой атаке/обороне, полный раздрай/хаос был
Выиграл 5 Чемпионатов за 25 лет с Миланом, Челси, ПСЖ, Баварией и Реалом!:)
Т.е. там никакого уровня не было никогда:) То что он в ЛЧ выстреливал, так дай Ди Маттео ни год тренировать клубы с миллиардными трансферами, а 25 лет, он что не выиграл бы еще?:) ЛЧ это рандом и лояльность судей:) Чемпионаты истинный и стабильный уровень великих тренеров!:))
Эстонский гастролер:))
Ювентус с которым Липпи брал ЛЧ, Чемпионаты ничего не выиграл, ну кубок Интертото, Юве сразу же Липпи вернул и стал побеждать снова:))
Потом подхватывает Милан, 1 чемпионство за 8 лет, за счет класса и опыта игроков выигрывает ЛЧ, ну там любого физрука ставь Мальдини,Неста, Индзаги, Зеедорф, Пирло все и без Анчеллоти даже с Григоряном бы вывозили 2х матчевые противостояния:))
У Милана все постарели сбежал в Челси:) Отработал там хуже чем Ди Маттео, уволили, сбежал в ПСЖ, уволили, отскочил с Реалом в финале ЛЧ на 93й минуте,уволили, побежал в Баварию, выкинули оттуда:)
Т.е. побеждал там, где любой бы победил, плюс невероятное везение. В Наполи физрука сразу слили, в Эвертоне показал свой истинный уровень тренерского ремесла.
Итог: эстонский шарлатан!:)