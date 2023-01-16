Хави о победе в финале Суперкубка: «Барселоне» было нужнее, чем «Реалу». У него больше титулов»

Хави дал комментарий после победы над «Реалом».

« » обыграла мадридский клуб (3:1) в финале Суперкубка Испании. выиграл первый титул в качестве главного тренера каталонцев.

«Нам было нужнее, чем «Реалу», у которого больше титулов, чем у нас.

Я очень доволен футболистами, которые это заслужили. Они много работают, у нас отличная атмосфера в раздевалке. Когда играешь против «Реала», нужно их контролировать и минимизировать потери.

Матч прошел очень хорошо для нас, футболисты это прочувствовали. Гави, , ... Мы искали превосходство в матче. Дембеле широко открывался на фланге. Отмечу Рональда Араухо. Мы рады за них всех.

Если мы сыграли вот так против « » в финале, то должны повторить этот футбол и против «Сеуте», и против «Хетафе». Нельзя расслабляться. В этом заключается моя работа», – сказал главный тренер «Барселоны».

Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»