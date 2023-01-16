Хави о победе в финале Суперкубка: «Барселоне» было нужнее, чем «Реалу». У него больше титулов»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Френки де Йонг Рональд Араухо Педри Гави Футбол

Хави дал комментарий после победы над «Реалом».

«Барселона» обыграла мадридский клуб (3:1) в финале Суперкубка Испании. Хави выиграл первый титул в качестве главного тренера каталонцев.

«Нам было нужнее, чем «Реалу», у которого больше титулов, чем у нас.

Я очень доволен футболистами, которые это заслужили. Они много работают, у нас отличная атмосфера в раздевалке. Когда играешь против «Реала», нужно их контролировать и минимизировать потери.

Матч прошел очень хорошо для нас, футболисты это прочувствовали. Гави, Педри, Френки де Йонг... Мы искали превосходство в матче. Дембеле широко открывался на фланге. Отмечу Рональда Араухо. Мы рады за них всех.

Если мы сыграли вот так против «Реала» в финале, то должны повторить этот футбол и против «Сеуте», и против «Хетафе». Нельзя расслабляться. В этом заключается моя работа», – сказал главный тренер «Барселоны».

Гави принес «Барсе» Суперкубок: гол и два ассиста в финале с «Реалом»

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AdequateMan
Ответ DRCH
Барселона женского рода ) поэтому -такой ) простите душнилу
Учту)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DRCH
Ответ AdequateMan
Это был отличный матч в исполнении Барселоны, именно таким ее хочеться видеть всегда.
Барселона женского рода ) поэтому -такой ) простите душнилу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mazarine
Ответ King_X
Было видно и в целом по игре, и даже в каждом из голов, насколько больше Барса настроена была и заряжена на класико В первом Бускетс прям вцепился в мяч и достал, во втором как Де Йонг в прыжке, но проткнул дальше, в третьем тож отбор Гави в центре поля И разительней был контраст на этом фоне с тем, как мадридцы пешеходили в этих моментах, ленились, надеясь на одноклкбника и т.д Абсолютно заслуженная победа, как в настрое, так и по рисунку/структуре игры укатали Реал прям не узнать было, даже просто в любой атаке/обороне, полный раздрай/хаос был
Совершенно верно. Реал переживает сильный спад, непонятно, что там происходит. До матча было ясно, что перебегут РМ и то, что Шави сделает упор на резвость Гави, Педри, Дембеле и пр., но то, что так слабо сыграет середина РМ и так сильно сыграет их визави, Де Йонг в первую очередь, я не ожидал. Выиграли по делу, но обольщаться не стоит, тем более, что Эль Малевичо теперь за Манки играет, следующий соперник Барсы в ЛЕ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Было видно и в целом по игре, и даже в каждом из голов, насколько больше Барса настроена была и заряжена на класико
В первом Бускетс прям вцепился в мяч и достал, во втором как Де Йонг в прыжке, но проткнул дальше, в третьем тож отбор Гави в центре поля
И разительней был контраст на этом фоне с тем, как мадридцы пешеходили в этих моментах, ленились, надеясь на одноклкбника и т.д

Абсолютно заслуженная победа, как в настрое, так и по рисунку/структуре игры укатали

Реал прям не узнать было, даже просто в любой атаке/обороне, полный раздрай/хаос был
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KendrickistheKing!
Очень рад за Хави. Для себя противно было наблюдать столько хейта в его адрес, особенно в свете того, что именно при нем игра у команды стала постепенно выправляться и он начал давать результаты в приемлемые сроки. Так что эта победа - реальная отдушина для него, надеюсь и на команду она повлияет позитивно в дальнейшей борьбе за главные титулы. Насчет Реала абсолютно не сомневаюсь, это клуб слишком велик чтобы не камбекнуть, так что успехов в ЛЧ и в дальнейшем восстановлении. А мы идём дальше 🔴🔵🏆
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
что тренером, что игроком привык громить судейский проект
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xabi Alonso78
Это и был твой первый и последний трофей в карьере, физрук
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Эстонец за 25 лет карьеры!

Выиграл 5 Чемпионатов за 25 лет с Миланом, Челси, ПСЖ, Баварией и Реалом!:)

Т.е. там никакого уровня не было никогда:) То что он в ЛЧ выстреливал, так дай Ди Маттео ни год тренировать клубы с миллиардными трансферами, а 25 лет, он что не выиграл бы еще?:) ЛЧ это рандом и лояльность судей:) Чемпионаты истинный и стабильный уровень великих тренеров!:))

Эстонский гастролер:))
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уставший Фергюсон
Теперь Хави и Команда отправятся в поход за Лигой Европы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
Все правильно, я как болельщик Реала, очень рад за барсу, нет никакого негатива к барсе. Все справедливо выграли и заслуженно этот матч
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mazarine
Шави умно высказался. Кстати, из игроков Барсы сильно удивил в хорошем смысле Де Йонг. Именно он впечатлил сегодня, ключевое звено в схеме Шави. Френки по-хорошему надо на повышение - в Реал Мадрид, за ушастыми трофеями .
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ GuruFutbola
Хави за год показал, что он более толковый тренер, чем коллега из проекта франко)
Да с Анчеллоти всем давно понятно, еще тот гастролер:) С топовой Пармой где был Буффон Тюрам, Каннаваро и другие звезды 0 титулов, пришел другой тренер сразу КУЕФА взял.

Ювентус с которым Липпи брал ЛЧ, Чемпионаты ничего не выиграл, ну кубок Интертото, Юве сразу же Липпи вернул и стал побеждать снова:))

Потом подхватывает Милан, 1 чемпионство за 8 лет, за счет класса и опыта игроков выигрывает ЛЧ, ну там любого физрука ставь Мальдини,Неста, Индзаги, Зеедорф, Пирло все и без Анчеллоти даже с Григоряном бы вывозили 2х матчевые противостояния:))

У Милана все постарели сбежал в Челси:) Отработал там хуже чем Ди Маттео, уволили, сбежал в ПСЖ, уволили, отскочил с Реалом в финале ЛЧ на 93й минуте,уволили, побежал в Баварию, выкинули оттуда:)

Т.е. побеждал там, где любой бы победил, плюс невероятное везение. В Наполи физрука сразу слили, в Эвертоне показал свой истинный уровень тренерского ремесла.

Итог: эстонский шарлатан!:)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AdequateMan
Это был отличный матч в исполнении Барселоны, именно таким ее хочеться видеть всегда.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Хави за год показал, что он более толковый тренер, чем коллега из проекта франко)
Я конечно понимаю, что плясать на костях у Вас получается лучше всего, но говорить такое о Карло Анчелотти неуважение, он великий тренер у которого огромное количество трофеев и регалий в мире футбола.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Модрич10
Реал должен просыпаться
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Хави за год показал, что он более толковый тренер, чем коллега из проекта франко)
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий