Нойер хочет отыграть на топ-уровне еще несколько лет. «Бавария» может купить Кобеля у «Дортмунда» в 2024-м ему на замену

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы Грегор Кобель Футбол

«Бавария» может подписать Грегора Кобеля на замену Мануэлю Нойеру в будущем.

В данный момент руководство мюнхенского клуба спешно ищет вратаря, который сможет стать основным хотя бы на ближайшие полгода, так как Нойер получил серьезную травму.

Отмечается, что Нойер хочет вернуться на поле в следующем сезоне. Вратарь, которому в конце марта исполнится 37 лет, считает, что может провести еще несколько сезонов на топ-уровне.

«Бавария» думает и о поиске долгосрочной замены Нойеру. По данным kicker, одним из кандидатов стал вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель. Однако работать над его трансфером «Бавария» начнет не раньше, чем в 2024 году – тогда истекает действующий контракт Нойера. Отмечается, что представители «Баварии» уже контактировали с 25-летним голкипером.

Тренер Юлиан Нагельсманн хорошо знаком с Кобелем – они два года работали вместе в «Хоффенхайме» U19.

Контракт швейцарца с «Дортмундом» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Кобель провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах (8 из них – на ноль) и пропустил 15 голов. Его статистика доступна здесь.

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22 комментария

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Jor Hakobyan
Лучше Ульрайх чем этот бревно Кобель. Уверен даже что это все враньё. Просто надо было создать сопротивление между комментаторов и БД. Ещё и от стороны много стандартных критиков стандартным криком ВОРУЮТ.
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Средний палец Кирана Тирни
Открывая новости о трансферах Баварии, ощущаешь будто намазываешь масло на багет, и скоро начнёшь мазать икру.
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Колбаскер тут
Бавария может сразу Боруссию купит? Зачем по кускам то?
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OldRedWhite
Ответ Российский пользователь
Нужно было еще уточнить, что играть он хочет с радужной повязкой на рукаве
Хороший у Вас Ник !
Но с ЛГБТ пропагандой - завязывайте .
Целее будете !
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Anton Bagaev
Зашел сюда чисто коменты почитать
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Иван Иванов
Бавария купит Кобеля, а Нойера сделают его С***й?
Время не щадит даже звёзд! 😏
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Fona
У меня как у фаната Баварии глаз дёргается, столько вратарей по всему миру, но надо кого-то из БундесЛиги вытащить вечно, неужели они красивей? Или это уже принципиально, ибо я не помню вратарей, пришедших в Мюнхен по иному принципу
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Иван Иванов
Ответ Joe Biden
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Я начал отсчёт...😉
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bress10
Так они же Нюбеля с этой целью брали
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Strateg 7
Нойер: "Я ещё могу!.."
Но Бавария уже засматривается на более молодого Кобеля.
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Российский пользователь
Нужно было еще уточнить, что играть он хочет с радужной повязкой на рукаве
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frog19
Тут вопрос а совпадут ли желания с его возможностями.
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Сергей Пичугин
Породистых вратарей строгать абы кому не доверят
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cukken
Да ладно, никогда такого не было и вот опять… жалкая ферма
+2
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Johnie
Бавария не захочет - Кобель не вскочит
+54
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Lindeman
А как же Нюбель?
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charly_54
Охранять мячики будет
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Lucky Z
Нюбель и Кобель будут как Бобчинский и Добчинский
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E1viN
Нахер пусть идут от Гришки
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Joe Biden
Комментарий удален
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red hikkikomori
Ну логично, что они хотят кобеля, учитывая акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ от немцев🤣
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Vladichka Niskazhunikomu
Одного кобеля мало будет, надо ещё и собаку женского роду ему :)))
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Montenegro Serbian
Нуууууу..... уже понятно о чём будут комменты)
+21
-4
+17
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