Нойер хочет отыграть на топ-уровне еще несколько лет. «Бавария» может купить Кобеля у «Дортмунда» в 2024-м ему на замену

« » может подписать на замену Мануэлю Нойеру в будущем.

В данный момент руководство мюнхенского клуба спешно ищет вратаря, который сможет стать основным хотя бы на ближайшие полгода, так как Нойер получил серьезную травму.

Отмечается, что Нойер хочет вернуться на поле в следующем сезоне. Вратарь, которому в конце марта исполнится 37 лет, считает, что может провести еще несколько сезонов на топ-уровне.

«Бавария» думает и о поиске долгосрочной замены Нойеру. По данным kicker, одним из кандидатов стал вратарь дортмундской « » Грегор Кобель. Однако работать над его трансфером «Бавария» начнет не раньше, чем в 2024 году – тогда истекает действующий контракт Нойера. Отмечается, что представители «Баварии» уже контактировали с 25-летним голкипером.

Тренер Юлиан Нагельсманн хорошо знаком с Кобелем – они два года работали вместе в «Хоффенхайме» U19.

Контракт швейцарца с «Дортмундом» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Кобель провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах (8 из них – на ноль) и пропустил 15 голов. Его статистика доступна здесь.