Трапп об интересе «Баварии»: «Читал об этом, но не придавал особого значения. Я не отвечаю за то, что пишут в СМИ»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы Кевин Трапп Футбол

Кевин Трапп прокомментировал информацию об интересе «Баварии».

«Мануэль Нойер травмирован и не собирается завершать карьеру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мы знаем, какой он вратарь...

Так что я не особо обращал на это внимание. Конечно, я читал об этом, но сейчас только середина сезона.

Я не несу ответственности ни за что, что пишут в СМИ. Я не особо беспокоился из-за этого. Был ли интерес горячим? Единственное, что было жарким, – это солнце на каникулах», – сказал вратарь «Айнтрахта».

Ранее сообщалось, что в «Баварии считают», что Трапп способен составить конкуренцию Мануэлю Нойеру.

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2 комментария

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Niko [Ars]
Трапп должен быть в каждом клубе Бундеслиги!
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Sardor Abdujalilov
Слабый для Баварии
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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