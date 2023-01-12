Трапп об интересе «Баварии»: «Читал об этом, но не придавал особого значения. Я не отвечаю за то, что пишут в СМИ»

прокомментировал информацию об интересе «Баварии».

« травмирован и не собирается завершать карьеру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мы знаем, какой он вратарь...

Так что я не особо обращал на это внимание. Конечно, я читал об этом, но сейчас только середина сезона.

Я не несу ответственности ни за что, что пишут в СМИ. Я не особо беспокоился из-за этого. Был ли интерес горячим? Единственное, что было жарким, – это солнце на каникулах», – сказал вратарь «Айнтрахта».

Ранее сообщалось, что в «Баварии считают», что Трапп способен составить конкуренцию Мануэлю Нойеру.

Директор «Айнтрахта» о Траппе в «Баварии»: «Полная чушь. Придуманная агентами история»