Трапп об интересе «Баварии»: «Читал об этом, но не придавал особого значения. Я не отвечаю за то, что пишут в СМИ»
Кевин Трапп прокомментировал информацию об интересе «Баварии».
«Мануэль Нойер травмирован и не собирается завершать карьеру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мы знаем, какой он вратарь...
Так что я не особо обращал на это внимание. Конечно, я читал об этом, но сейчас только середина сезона.
Я не несу ответственности ни за что, что пишут в СМИ. Я не особо беспокоился из-за этого. Был ли интерес горячим? Единственное, что было жарким, – это солнце на каникулах», – сказал вратарь «Айнтрахта».
Ранее сообщалось, что в «Баварии считают», что Трапп способен составить конкуренцию Мануэлю Нойеру.
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