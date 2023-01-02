«Бавария» связалась с Траппом насчет трансфера. В клубе считают, что вратарь «Айнтрахта» составит серьезную конкуренцию Нойеру

« » нашла нового кандидата на замену травмированному Мануэлю Нойеру.

Мюнхенцы интересуются голкипером «Айнтрахта» , сообщает Bild.

Чемпионы Германии уже связались с представителями 32-летнего игрока и поинтересовались, рассматривает ли он возможность трансфера. С самим « » «Бавария» пока не контактировала.

Изначально фаворитами «Баварии» на замену сломавшему ногу Нойеру были , играющий в «Монако» на правах аренды, и вратарь «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер, но оба рассматривались только как варианты на вторую половину сезона, пока восстанавливается основной голкипер.

В случае с Траппом ожидается, что Кевин сможет составить серьезную конкуренцию Нойеру и будет претендовать на место в основе.

Статистику Траппа можно изучить здесь.