«Бавария» связалась с Траппом насчет трансфера. В клубе считают, что вратарь «Айнтрахта» составит серьезную конкуренцию Нойеру

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы Кевин Трапп Ян Зоммер Александр Нюбель Футбол

«Бавария» нашла нового кандидата на замену травмированному Мануэлю Нойеру.

Мюнхенцы интересуются голкипером «Айнтрахта» Кевином Траппом, сообщает Bild.

Чемпионы Германии уже связались с представителями 32-летнего игрока и поинтересовались, рассматривает ли он возможность трансфера. С самим «Айнтрахтом» «Бавария» пока не контактировала.

Изначально фаворитами «Баварии» на замену сломавшему ногу Нойеру были Александр Нюбель, играющий в «Монако» на правах аренды, и вратарь «Боруссии» Менхенгладбах Ян Зоммер, но оба рассматривались только как варианты на вторую половину сезона, пока восстанавливается основной голкипер.

В случае с Траппом ожидается, что Кевин сможет составить серьезную конкуренцию Нойеру и будет претендовать на место в основе.

Статистику Траппа можно изучить здесь.

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15 комментариев

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Raul7Realmadrid
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Ответ rigobersong
Трапа же в Саудовской Аравии презентовать будут:)
Осуждаю)
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Артём Сергеев
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Ответ Назар Игорь
Было бы справедливее и порядочные связаться сначала с клубом, а уж потом с футболистом. Но для баварцев законы не писаны.
Зачем связываться с клубом, если игрок не хочет например переходить? Сначала с игроком связаться,спросить о согласии на переход а потом уже с клубом
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Назар Игорь
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Было бы справедливее и порядочные связаться сначала с клубом, а уж потом с футболистом. Но для баварцев законы не писаны.
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Marcus-light
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Ответ mArty-.-
Сейчас эра сильных молодых вратарей, зачем им конкурент Нойеру без адекватной смены на будущее?
А кто сейчас будет подписывать сильного молодого без желания усадить Нойера на скамейку? Трапп в этом плане очень хорош, стабилен, много лет на виду, спокойно может поиграть 6-12 месяцев в Баварии, и решать дальше будущее исходя из состояния Нойера. Вернётся Ману в топ - Трапп найдёт новый клуб без проблем.
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RedDevil1909
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ну сейчас да,это будет для Траппа не сложно)
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Михо
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Нужно на перспективу искать замену Нойеру, а не 30+ вратарей. Ману похоже пора бы уже задуматься о преемнике и не пытаться играть до 40 лет
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Артём Назмутдинов
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Ответ MATRiX
Где-то в сторонке плачет Нюбель
По какому поводу
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Новый тренер ФК Спартак
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Черепаха тоже с связалась с …
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Mega• Battman
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Сначала показалось что с Трампом.)))
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германия стронг
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Ответ MATRiX
Где-то в сторонке плачет Нюбель
Он сам не хочет переходить
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германия стронг
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Ответ mArty-.-
Сейчас эра сильных молодых вратарей, зачем им конкурент Нойеру без адекватной смены на будущее?
34 ему, поиграет, сейчас играют до 40, Нойеру 37 вроде, так, что 3, 4 сезона, может 5, поиграет
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германия стронг
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Опа, вратарь норм так то, нам пойдёт
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mArty-.-
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Сейчас эра сильных молодых вратарей, зачем им конкурент Нойеру без адекватной смены на будущее?
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rigobersong
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Трапа же в Саудовской Аравии презентовать будут:)
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MATRiX
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Где-то в сторонке плачет Нюбель
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