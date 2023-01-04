«Баварии» интересен вратарь «Лидса» Мелье. «Челси» и «Ньюкасл» также следят за игроком

Вратарь «Лидса» интересен «Баварии» и нескольким клубам АПЛ.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, мюнхенцы рассматривают 21-летнего француза как замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Отмечается, что за голкипером также следят « », « » и другие клубы АПЛ.

В этом сезоне Мелье провел за «Лидс» 16 матчей в Премьер-лиге, 3 из которых он отыграл на ноль.

Вратарь «Лидса» Мелье сделал 9 сэйвов в матче с «Ливерпулем». Это рекорд в сезоне АПЛ