«Баварии» интересен вратарь «Лидса» Мелье. «Челси» и «Ньюкасл» также следят за игроком
Вратарь «Лидса» Иллан Мелье интересен «Баварии» и нескольким клубам АПЛ.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, мюнхенцы рассматривают 21-летнего француза как замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.
Отмечается, что за голкипером также следят «Челси», «Ньюкасл» и другие клубы АПЛ.
В этом сезоне Мелье провел за «Лидс» 16 матчей в Премьер-лиге, 3 из которых он отыграл на ноль.
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