«Баварии» интересен вратарь «Лидса» Мелье. «Челси» и «Ньюкасл» также следят за игроком

Теги Бавария Мануэль Нойер Челси Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лидс Иллан Мелье Футбол

Вратарь «Лидса» Иллан Мелье интересен «Баварии» и нескольким клубам АПЛ.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, мюнхенцы рассматривают 21-летнего француза как замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Отмечается, что за голкипером также следят «Челси», «Ньюкасл» и другие клубы АПЛ.

В этом сезоне Мелье провел за «Лидс» 16 матчей в Премьер-лиге, 3 из которых он отыграл на ноль.

Вратарь «Лидса» Мелье сделал 9 сэйвов в матче с «Ливерпулем». Это рекорд в сезоне АПЛ

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только вчера советовал этого Мелье ТТХ в теме про частые ляпы Льориса. Мальчик действительно пахарь а не звездун.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fona
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Никита Самарин
Челси то куда?🤔 У них и так 2 сильных вратаря.
Ты не понимаешь, если "журналист" не напишет еще пару рандомных клубов, которые тоже обязательно следят за игроком из новости, то получится 2 строки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M_i_t_y_a
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мелье хорош, если бы не он, но Лидс был бы явно ниже а таблице
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Челси то куда?🤔 У них и так 2 сильных вратаря.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий