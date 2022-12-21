«Гладбах» может отпустить Зоммера за 5 млн евро зимой. Вратарь интересен «Баварии» и «МЮ»

может покинуть «Боруссию» Менхенгладбах уже зимой.

«Бавария» хочет приобрести швейцарского голкипера в качестве замены Мануэлю Нойеру, который выбыл из-за травмы до конца сезона. Как сообщает Bild, Зоммер может перейти в мюнхенский клуб до лета, а затем оказаться в « », который также проявляет интерес к 34-летнему вратарю.

Контракт Зоммера с «Боруссией» истекает следующим летом, но клуб не хочет терять основного голкипера посередине сезона, поэтому потребует как минимум 5 млн евро за трансфер Зоммера зимой.

«Бавария» хочет подписать Зоммера на замену Нойеру. Вратарем также интересуется «Интер