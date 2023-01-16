Анчелотти об 1:3 от «Барсы»: «Разговоры об унижении считаю неуважительными. Они были лучше. Точка»

не считает поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) унизительным.

Вчера « » уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании.

«Матч не был хорошим ни для кого. Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. « » была лучше. Точка.

Это не критический, а сложный и трудный момент. Такое всегда случается по ходу сезона. Это было известно с самого начала. Это можно исправить за счет самоотдачи и правильного отношения. Игроки должны понять, что таких ошибок можно легко избегать.

Шанс есть у обеих команд. В таких матчах победа становится ближе, если ты выходишь вперед. В Ла такое тоже было – только в пользу другой команды», – сказал тренер «Реала».

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