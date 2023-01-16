Анчелотти об 1:3 от «Барсы»: «Разговоры об унижении считаю неуважительными. Они были лучше. Точка»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Карло Анчелотти не считает поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) унизительным.

Вчера «Мадрид» уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании.

«Матч не был хорошим ни для кого. Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. «Барселона» была лучше. Точка.

Это не критический, а сложный и трудный момент. Такое всегда случается по ходу сезона. Это было известно с самого начала. Это можно исправить за счет самоотдачи и правильного отношения. Игроки должны понять, что таких ошибок можно легко избегать.

Шанс есть у обеих команд. В таких матчах победа становится ближе, если ты выходишь вперед. В Ла Лиге такое тоже было – только в пользу другой команды», – сказал тренер «Реала».

Анчелотти проиграл финал впервые за 13 лет. Конец мощнейшей серии

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18 комментариев

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Черкес Черкес
Как всегда Каталонские кудесники поиздевались!!!
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Philadelphia51
Многим юзерам спортса надо поучиться тактичности у Папы Карло . А то здесь столько грозных унизителей , которые тут 24/7 льют говно на каждой ветке
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Black Bei
95% матч был договорняк!
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vcaireac
В чем унижение?)Проиграли по делу,счёт не разгромный.Такая же игра была в первом круге ЛЛ в этом сезоне,3:1 по итогу,и 2:0 в первом тайме когда Мадрид не дал барсе и шанса.Только тогда что то никто не писал про унижение каталонцев.
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Mark Safaniev
Ответ rigobersong
Эстонец молодец, понимает что проиграть топарю Хави не стыдно:)
Кстати, чёт давно его не слышал)
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Дмитрий Евсюков
Ответ Великий Алонсо
Обычно Барсу унижают, в кое то веки этого не произошло, комплексы провинциального клуба.
Тебе либо платит спортс , либо ты настолько не очень умный ... Я вот не помню людей , которых в детстве уронили вниз головой, но ты всегда всплываешь
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rigobersong
Эстонец молодец, понимает что проиграть топарю Хави не стыдно:)
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headmaster
После первого гола на поле была только одна команда. Так что слово «уничтожили» все-таки подходит. Как нейтральный болельщик, ожидал от Классико большей борьбы
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Дмитрий Евсюков
Ответ Бухгалтер2021
посмотрим на бчк весной в лч..с кем играет а то забыл
Ну у тебя мозгов не хватит запомнить столько информации. Скринь . Барса играет не в ЛЧ а в ЛЕ, и соперником будет такой же клуб ... Сами. Знаете кого МЮ
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Егор,,Зуев
Ответ Великий Алонсо
Обычно Барсу унижают, в кое то веки этого не произошло, комплексы провинциального клуба.
Привет, человек нетрадиционной ориентации
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d.xoxlov
Все эти "унижения" и "увышения" – для школьников или тупиц, чем, собственно, журналисты и выжимают из них клики и комментарии.
"Реал" готовится к весне, как и многие другие клубы. Понятно, что весь сезон, ещё и с ЧМ в середине, на пике формы играть не может никто.
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psycho killer
Анчи читает спортсру
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Andry 72
Ответ Великий Алонсо
Обычно Барсу унижают, в кое то веки этого не произошло, комплексы провинциального клуба.
Но в очном противостоянии последние 15 лет унижение происходит в одну сторону 5:0,6:2,4:0,4:0 и так далее
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Бухгалтер2021
посмотрим на бчк весной в лч..с кем играет а то забыл
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Карло мудрый, старый волк))
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мимоКрокодил
Ответ Великий Алонсо
Обычно Барсу унижают, в кое то веки этого не произошло, комплексы провинциального клуба.
Как там Роналду, ждёшь очередного унижения 19 числа?
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Montenegro Serbian
Нормально высказался. И соперника уважил и на своих не стал наезжать.
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Великий Алонсо
Обычно Барсу унижают, в кое то веки этого не произошло, комплексы провинциального клуба.
+3
-10
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