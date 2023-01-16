Анчелотти об 1:3 от «Барсы»: «Разговоры об унижении считаю неуважительными. Они были лучше. Точка»
Карло Анчелотти не считает поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) унизительным.
Вчера «Мадрид» уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании.
«Матч не был хорошим ни для кого. Разговоры об унижении кажутся мне неуважительными. «Барселона» была лучше. Точка.
Это не критический, а сложный и трудный момент. Такое всегда случается по ходу сезона. Это было известно с самого начала. Это можно исправить за счет самоотдачи и правильного отношения. Игроки должны понять, что таких ошибок можно легко избегать.
Шанс есть у обеих команд. В таких матчах победа становится ближе, если ты выходишь вперед. В Ла Лиге такое тоже было – только в пользу другой команды», – сказал тренер «Реала».
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"Реал" готовится к весне, как и многие другие клубы. Понятно, что весь сезон, ещё и с ЧМ в середине, на пике формы играть не может никто.