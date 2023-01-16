Вальверде после 1:3 от «Барселоны»: «Нельзя выходить на 80-90% против такого соперника. Хочешь быть чемпионом – выкладывайся на 100%»

посетовал на недостаток желания у футболистов « ».

Мадридцы проиграли «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.

«Когда хочешь стать чемпионом, нужно выходить и выкладываться на 100%. Я думаю, что нам не хватило именно этого.

Мы вышли на матч с готовностью выкладываться на 80-90%. Нельзя этого допускать в финале против такого соперника», – сказал полузащитник мадридского клуба в интервью Movistar.

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