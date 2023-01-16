Вальверде после 1:3 от «Барселоны»: «Нельзя выходить на 80-90% против такого соперника. Хочешь быть чемпионом – выкладывайся на 100%»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде посетовал на недостаток желания у футболистов «Реала».

Мадридцы проиграли «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.

«Когда хочешь стать чемпионом, нужно выходить и выкладываться на 100%. Я думаю, что нам не хватило именно этого.

Мы вышли на матч с готовностью выкладываться на 80-90%. Нельзя этого допускать в финале против такого соперника», – сказал полузащитник мадридского клуба в интервью Movistar.

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6 комментариев

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GuruFutbola
Ответ Burel
такого отмаза я ещё не слышал: "игроки Реала недооценили Барсу" 😂
После 4:0 точь в точь ныли 🤣
+4
-1
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Burel
такого отмаза я ещё не слышал: "игроки Реала недооценили Барсу" 😂
+4
-1
+3
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AdequateMan
А кто и что мешает то, одни и те же отмазки каждый раз, вроде бы всем известно, что это финал и что надо сыграть на все 10000%
+4
0
+4
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Burel
против Барсы сливочные всегда выходят со знаменитым девизом Рамоса: "не дайте им продырявить нас 6 раз"
+10
-8
+2
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инна витенберг
Реал а вернее сборная мира, всегда плачет если не играть с самоотдачей зачем выходить на поле, тем более унижать противника своим словами. А тебя Вальверде ждёт судьба Асенсио , как только найдут тебе замену сядешь рядом с Азаром
+8
-3
+5
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GuruFutbola
После каждого унижения от Барсы одни и те же слова из года в год слышу, почему просто нельзя набраться смелости и сказать: «Да, Барса наша хозяйка и что? И что тут сделаешь теперь?» ;)
+16
-8
+8
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