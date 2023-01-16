Морьентес о финале Суперкубка: «Впадаю в отчаяние, когда Камавинга теряет мяч так часто. Ожидал большего от Вальверде»

Теги Барселона Реал Мадрид Фернандо Морьентес Ла Лига Суперкубок Испании Тони Кроос Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга Футбол

Фернандо Морьентеса не впечатлила игра Эдуардо Камавинга в матче с «Барселоной».

«Реал» проиграл каталонскому клубу (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.

«Я ожидаю гораздо больше от Федерико Вальверде. Тони Кроосу не оставили пространства на поле.

И мне так нравится Эдуардо Камавинга, но я впадаю в отчаяние, когда он теряет мяч так часто», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.

Камавинга играл в стартовом составе «Реала», но был заменен на Родриго уже после перерыва.

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой

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9 комментариев

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Евгений Резцов
Ушёл Каземиро и видно, что тренерская идея, начатая Зиданом и продленная Анчелотти - разрушилась. Реалом управляла тройка игроков, самостоятельно. Сегодня главный тренер не сообразил, что атаки начинать, получая мяч от Рюдигера - должен Модрич/Кроос. А Камавинга должен накрывать Бускетса при приёме мяча. У нас прессинговал Модрич в 37 лет, а Камавинга "дирижировал".
Время тренерских решений наступило, впервые за 7 лет. Ждем Анчелотти. Надеюсь он НЕ сделает ставку на стариков, потому что Роналду в 37 завершил выступления на топ-уровне
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gPk
Ответ GuruFutbola
Больше всего смешно, что этого футболиста уровня второй сегунды включили в состав лучших молодых игроков, когда его меняют в переыве матча) Посмотрите как отбегали Педри и Гави сыграв 120 минут и отдыхавшие на день меньше) Полузащита Барсы в надежных ногах)
При этом Гави и Педри ещё и в основе сборной на ЧМ выступали)
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Ответ corazón blanco
Камавинга сегодня виноват ровно столько же сколько и остальные. Все его потери мяча, это ошибки в передачах того же Рюдигера и других игроков защиты. А то, что он терял мяч, когда владел им, так он хотя бы все время старался отдать мяч в атакующую треть. Не вещал бы всех собак на него, слабый матч, но он явно не самый худший в составе Мадрида.
Абсолютно верное мнение.
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AdequateMan
Просто нужно признать, что сегодня Барселона была великолепна! Цеплялась за каждый см поля особенно Гави, не дала сыграть в свою игру Реалу, и тактические решения Хави сработали на 100%. А что касаеться Реала то думаю они еще наберут ход и пошумить в ЛЧ.
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Пересу никогда не прощу, что связку Морьентеса и Рауля разрушил, ради толстого увальня:) Один из самых позорных моментов в истории реала, как и выкинутый Рауль из-за 7го номера:)
Класико
Кринж: 1 асист
Гави: 2 ассиста
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GuruFutbola
Больше всего смешно, что этого футболиста уровня второй сегунды включили в состав лучших молодых игроков, когда его меняют в переыве матча)
Посмотрите как отбегали Педри и Гави сыграв 120 минут и отдыхавшие на день меньше)
Полузащита Барсы в надежных ногах)
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+6
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Burel
Глоры меньше, чем клуба перед Новым Годом :"Гави - распиаренный брусок, который не умеет играть . (в 18 лет), Вальверде и Винисиус - топ-5 игроков мира прямо сейчас"
+3
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rigobersong
Пересу никогда не прощу, что связку Морьентеса и Рауля разрушил, ради толстого увальня:) Один из самых позорных моментов в истории реала, как и выкинутый Рауль из-за 7го номера:)
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0
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corazón blanco
Камавинга сегодня виноват ровно столько же сколько и остальные. Все его потери мяча, это ошибки в передачах того же Рюдигера и других игроков защиты. А то, что он терял мяч, когда владел им, так он хотя бы все время старался отдать мяч в атакующую треть. Не вещал бы всех собак на него, слабый матч, но он явно не самый худший в составе Мадрида.
+8
-2
+6
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