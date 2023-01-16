Морьентес о финале Суперкубка: «Впадаю в отчаяние, когда Камавинга теряет мяч так часто. Ожидал большего от Вальверде»

не впечатлила игра Эдуардо Камавинга в матче с «Барселоной».

« » проиграл каталонскому клубу (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.

«Я ожидаю гораздо больше от . не оставили пространства на поле.

И мне так нравится , но я впадаю в отчаяние, когда он теряет мяч так часто», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.

Камавинга играл в стартовом составе «Реала», но был заменен на Родриго уже после перерыва.

«Барса» ждала трофея почти два года. Для Хави-тренера – первый большой