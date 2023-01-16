Морьентес о финале Суперкубка: «Впадаю в отчаяние, когда Камавинга теряет мяч так часто. Ожидал большего от Вальверде»
Фернандо Морьентеса не впечатлила игра Эдуардо Камавинга в матче с «Барселоной».
«Реал» проиграл каталонскому клубу (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.
«Я ожидаю гораздо больше от Федерико Вальверде. Тони Кроосу не оставили пространства на поле.
И мне так нравится Эдуардо Камавинга, но я впадаю в отчаяние, когда он теряет мяч так часто», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.
Камавинга играл в стартовом составе «Реала», но был заменен на Родриго уже после перерыва.
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