«Барса» и «Интер» близки к обмену Депая на Корреа. Сделка зависит от согласия Мемфиса
«Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками атаки.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро в эфире Jijantes, клубы очень близки к обмену Мемфиса Депая на Хоакина Корреа. Сделка будет закрыта только в том случае, если нападающий «Барселоны» даст добро на отъезд.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры с «Атлетико». 28-летний форвард уже решил, что хочет покинуть «Барсу» зимой.
В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.
У Корреа 3 гола и 3 результативные передачи в 21 игре за «Интер» во всех турнирах. Его показатели доступны по этой ссылке.
получила за Артура 86.
Это был обмен игроками с целью подправить цифры для "фэирплэй".