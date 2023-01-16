«Барса» и «Интер» близки к обмену Депая на Корреа. Сделка зависит от согласия Мемфиса

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Хоакин Корреа Футбол

«Барселона» и «Интер» могут обменяться игроками атаки.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро в эфире Jijantes, клубы очень близки к обмену Мемфиса Депая на Хоакина Корреа. Сделка будет закрыта только в том случае, если нападающий «Барселоны» даст добро на отъезд.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры с «Атлетико». 28-летний форвард уже решил, что хочет покинуть «Барсу» зимой.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

У Корреа 3 гола и 3 результативные передачи в 21 игре за «Интер» во всех турнирах. Его показатели доступны по этой ссылке.

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18 комментариев

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cukken
На Корреа интересно посмотреть. Работяга. Скорость. Техника.
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Трент Резнор
Неожиданно хороший вариант для всех.
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Эрик Оганезов
Вечные обмены, а продавать не пробовали?
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Темирлан Шаваев
Зачем менять Барселоне балласт на балласт? При всех уважении Корреа не игрок топ клуба. Он отлично подойдёт для таких клубов как Лацио, Лестер, Байер, но не как для топ клубов.
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d.xoxlov
Ответ Nerevarin_1992
Барселона отдала за Пьянича 60, потому что получила за Артура 86. Это был обмен игроками с целью подправить цифры для "фэирплэй".
И я об этом же, раз инициатива исходит из Каталонии. Только там 72 за Артура было, кажется.
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Nerevarin_1992
Ответ d.xoxlov
Откуда ж мне знать? "Барселона" и за Пьянича 60 отдала как-то раз. А здесь инициатор – вряд ли "Интер".
Барселона отдала за Пьянича 60, потому что
получила за Артура 86.
Это был обмен игроками с целью подправить цифры для "фэирплэй".
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Кино Музыка
Корреа получше, наверное. Для схемы Барсы точно.
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Джон Норман
Ответ rma13fcb
чтобы стать супер-топом
Что то ещё никто не стал супер топом после приобретения Депая )
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rigobersong
Ну по сути брали бесплатно, а обменяли игрока за которого Интер 30ку заплатил:) Да и для Интера хороший буст, все-таки Депай посильнее будет:))
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Джон Норман
Вечно перспективный Депай )его постоянно так позиционируют что он должен вот вот подняться до какого то уровня , а он уже далеко не мальчик по футбольным меркам
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дегорбунизация
Ответ Е.Р.
На хрен это Интеру?
Затем, что у Интера хоть номинально и 4 нападающих, но по факту пользу приносят только двое, одному из которых скоро пятый десяток пойдёт. Лукаку перманентно травмирован и неизвестно наберёт ли он форму когда нибудь, Корреа просто мёртвый, часто травмируется и без единого намёка, что он обретёт себя в Интере. Во второй половине сезона и ЧИ, и КИ, и ЛЧ. Пытаться пройти с этот отрезок с нынешним "набором" нападающих - огромный риск.
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porosenochek
Ответ Е.Р.
На хрен это Интеру?
Интер хочет репера на скамейку
+4
0
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rma13fcb
Ответ Е.Р.
На хрен это Интеру?
чтобы стать супер-топом
+3
-2
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d.xoxlov
Ответ corazón blanco
Какие доплаты, если у Депая летом заканчивается контракт?
Откуда ж мне знать? "Барселона" и за Пьянича 60 отдала как-то раз. А здесь инициатор – вряд ли "Интер".
+9
-4
+5
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corazón blanco
Ответ d.xoxlov
Если без доплат, то "Интер" только выиграет от такого обмена.
Какие доплаты, если у Депая летом заканчивается контракт?
+3
0
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d.xoxlov
Если без доплат, то "Интер" только выиграет от такого обмена.
+4
-1
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Е.Р.
На хрен это Интеру?
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100pudov06@mail.ru
Депай, конечно, не раскрылся в барсе до конца.
+3
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