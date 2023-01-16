«Барса» и «Интер» близки к обмену Депая на Корреа. Сделка зависит от согласия Мемфиса

« » и « » могут обменяться игроками атаки.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро в эфире Jijantes, клубы очень близки к обмену на . Сделка будет закрыта только в том случае, если нападающий «Барселоны» даст добро на отъезд.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ведет переговоры с «Атлетико». 28-летний форвард уже решил, что хочет покинуть «Барсу» зимой.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

У Корреа 3 гола и 3 результативные передачи в 21 игре за «Интер» во всех турнирах. Его показатели доступны по этой ссылке.