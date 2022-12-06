«Барселона» не отпустит Кессиэ зимой. Хавбек интересен «Наполи», «Интеру» и клубу АПЛ

«Барселона» не намерена расставаться с в январе.

Каталонцы отклонили три предложения по 25-летнему ивуарийцу (от , и клуба ) по итогам встречи с его агентом.

У Кессиэ дефицит игровой практики, но хочет сохранить его по крайней мере до конца сезона, поскольку центр полузащиты в команде недостаточно укомплектован.

Вторая причина – в случае ухода Кессиэ «блауграна» не сможет приобрести кого-то взамен из-за финансового фэйр-плей – в клубе нет лишних денег.

В начале ноября стало известно, что хавбек выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра.

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