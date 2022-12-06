«Барселона» не отпустит Кессиэ зимой. Хавбек интересен «Наполи», «Интеру» и клубу АПЛ

Теги Интер премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Франк Кессиэ Футбол

«Барселона» не намерена расставаться с Франком Кессиэ в январе.

Каталонцы отклонили три предложения по 25-летнему ивуарийцу (от «Наполи», «Интера» и клуба АПЛ) по итогам встречи с его агентом.

У Кессиэ дефицит игровой практики, но «Барселона» хочет сохранить его по крайней мере до конца сезона, поскольку центр полузащиты в команде недостаточно укомплектован.

Вторая причина – в случае ухода Кессиэ «блауграна» не сможет приобрести кого-то взамен из-за финансового фэйр-плей – в клубе нет лишних денег.

В начале ноября стало известно, что хавбек выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные