Кессие интересен «Наполи», «Интеру» и клубу АПЛ. Агент встречался с директором «Барселоны»

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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессиэ интересует клубы Серии А и АПЛ.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, сегодня агент футболиста встречался с директором каталонцев и обсуждал с ним в том числе возможную смену клуба. Два итальянских клуба собираются его арендовать, а английская команда – купить (и предложение уже подготовлено).

По сведениям Relevo, в случае с Серией А речь идет о «Наполи» и «Интере». Сам Кессиэ намерен остаться в «Барселоне».

Ивуариец присоединился к «блаугране» летом 2022 года, покинув «Милан» в качестве свободного агента. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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