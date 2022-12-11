«Рома» интересовалась Депаем, но не может удовлетворить его запросы по зарплате. Форвард «Барсы» хочет играть в ЛЧ

мог перейти в «Рому», но трансфер не состоится.

Римляне проявляли интерес к 28-летнему форварду «Барселоны» и сборной Нидерландов, однако зимой переход точно не состоится.

По информации Marca, не может удовлетворить финансовые запросы Мемфиса, который хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

Кроме того, Депай хочет играть за топ-клуб или хотя бы команду из Лиги чемпионов. Предложений от таких команд у него нет. Летом он может стать свободным агентом по истечении срока контракта с каталонцами.

В 2 матчах Ла Лиги Депай забил 1 гол в этом сезоне. На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 5 матчах. Его статистика – здесь.

Ван Гал пошутил, что они с Депаем целуются в губы – настолько у них хорошие отношения. В «МЮ» все было хуже

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