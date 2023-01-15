Депай решил уйти из «Барсы» зимой. Он хочет в «Атлетико»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Фабрицио Романо Футбол

Мемфис Депай, скорее всего, покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, нападающий решил, что хочет сменить клуб этой зимой.

Если все пойдет по плану, он попробует себя в новой команде. Мемфис открыт к переходу в «Атлетико», который пока не договорился с «Барселоной» о трансфере форварда.

Между клубами запланирован новый раунд переговоров. В том, что Депай хочет присоединиться к «Атлетико», нет сомнений. Мадридский клуб хочет опередить английские команды в борьбе за 28-летнего нападающего.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

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28 комментариев

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Барса сила
Кидок
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Руслан И
Атлетико самый неподходящий клуб для него
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Noob Saibot
Хотел бы на него в Ньюкасле посмотреть
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Great ManUtd
Очередная жертва барселонских махинаций. Так же как и Брайтуэйт, Обамеянг, поманили непонятно чем, он доверился, а теперь на мороз. Играл же нормально в Лионе.
+1
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Ivan Petrov
По заветам Суареса
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Виталий Кучеренко
Ответ Дмитрий Евсюков
Продать Челси лямов за 80. И взять аубу свободным агентом.
Стопудово!
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Гусеконь
прям обидно терять лучшие годы на "меньше, чем команда"
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-4
-4
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Что скажешь?
Удачи !
+4
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Дмитрий Евсюков
Продать Челси лямов за 80. И взять аубу свободным агентом.
+1
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vils86
надо полюбому, "Эль Пистолеро" соврать не даст🔫🔫🔫
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A K
Изначально был странный переход - он не игрок калибра топовой Барсы. Если хотят выигрывать, нужен кто-то получше.
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Антон Собанин
Ответ Андрюха с района
В лондонское шапито за 150 млн)
Внатуре, кстати.
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corazón blanco
Стилистически ему не слишком подходит Атлетико, но возможно сможет перезапустить карьеру. Ну и хоть какие-то деньги принесёт Барселоне.
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rigobersong
Странно что челси не купил:)🤣
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Rio de Janeiro
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Жаль что все так вышло с ним. Думал все сложится у него в Барсе..
Голландцы в Барсе со времён Клюйверта-деньги на ветер
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Экселлент
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Да в начале было видно, с желанием играл. Потом как то потух..
После травмы, именно в моральном плане очень сдал, про физику молчу,но повторюсь, он мне всегда симпатизировал!
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St.7
Верно,удачи Депаю в новом клубе,куда бы не перешел.
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прощай Роналду
20млн+ бонусы
+1
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Экселлент
Мне точно так же жаль, но он не играет с желанием, не следит за весом, стал тяжелым, но мне он всегда симпатизировал,сейчас он играет так,как сытый кот
Да в начале было видно, с желанием играл. Потом как то потух..
+1
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Пако
Депай способен на большее, чем Феликс, тем более после "Барселоны". Симеоне и Депай делают правильный выбор
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Oleg Kostin
Платите больше значит:)
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Экселлент
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Жаль что все так вышло с ним. Думал все сложится у него в Барсе..
Мне точно так же жаль, но он не играет с желанием, не следит за весом, стал тяжелым, но мне он всегда симпатизировал,сейчас он играет так,как сытый кот
+9
0
+9
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ress10
Игрок отличный, респект за то, что имея несколько выгодных предложений перешёл в Барсу, но к сожалению не сложилось. Удачи ему
+3
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Арсений Элин
Он сейчас на пике,сидеть на банке ни к чему! Правильное решение!
+6
-1
+5
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Андрюха с района
В лондонское шапито за 150 млн)
+19
-5
+14
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