Депай решил уйти из «Барсы» зимой. Он хочет в «Атлетико»

, скорее всего, покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, нападающий решил, что хочет сменить клуб этой зимой.

Если все пойдет по плану, он попробует себя в новой команде. Мемфис открыт к переходу в «Атлетико», который пока не договорился с «Барселоной» о трансфере форварда.

Между клубами запланирован новый раунд переговоров. В том, что Депай хочет присоединиться к « », нет сомнений. Мадридский клуб хочет опередить английские команды в борьбе за 28-летнего нападающего.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.