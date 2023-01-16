Ретро-матч «Спартака» и «Реала» памяти Цымбаларя планируется провести на «Открытие Банк Арене»

Ретро-матч « » и «Реала» памяти Ильи Цымбаларя может пройти на «Открытие Банк Арене».

Олег Цымбаларь рассказал, что в настоящий момент ведутся переговоры представителей «Спартака» и «Реала».

«Сказали, что сейчас ведем переговоры о ретро-матче, как раз представитель фонда «Реала» присутствует сейчас на турнире. Ведется работа, сейчас уже отправлено письмо с желаемыми составами, приближенными к [матчу] 1998 года. Как только получим ответ, то сделаем и официальные заявления, начнем работу в этом направлении.

Составы примерно как в 1998 году – если брать «Реал», то это , [ ] Зеедорф, [Предраг] Миятович, [Фернандо] Йерро. У «Спартака» тоже состав, приближенный к 1998 году.

В любом случае, планируем провести на « », потому что это спартаковский дом – я считаю, что было бы глупо проводить где-то на другом стадионе. Но повторю, что пока официальных запросов на этот матч мы не делали, ведется подготовительная работа.

Было бы неплохо провести матч на «Открытие Банк Арене» в межсезонье, чтобы не мешать первой команде, чтобы всем было комфортно. Мы отправили запрос в фонд «Реала» по Восточной Европе в конце декабря, у них тоже были праздники. Как только активизируются, будем надеяться.

Единственное, как я вижу, отдать ему такую дань памяти – восстановить матч, ведь 90% болельщиков скажут, что Цымбаларь – это «Спартак» – «Реал» 1998 года. Мы эту идею вынашиваем с 2014 года, просто как-то не получалось.

Сейчас, понятное дело, не все так спокойно. Но здесь нет политических подоплек, только спорт, чтобы отдать дань памяти человеку, который известен обеим сторонам», – сказал сын .

«Реал» о ретроматче со «Спартаком»: «Проведение игры в Москве не совсем возможно, кажется»