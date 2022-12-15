«Реал» о ретроматче со «Спартаком»: «Проведение игры в Москве не совсем возможно, кажется»

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В «Реале» поставили под сомнение возможность проведение матча против легенд «Спартака».

«Я действительно не знаю ничего об этом матче. У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить.

Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», – отметил глава пресс-службы «Реала» Хуан Камило Андраде.

Сообщалось, что ретроматч, посвященный бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, может пройти в столице России в 2023 году.

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