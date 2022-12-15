Мостовой о ретроматче «Спартака»: «Кто, если не я, играл бы с «Реалом»? Мне было бы интересно»

готов принять участие в возможной игре ветеранов « » и «Реала».

– Конечно, мне было бы интересно принять участие в таком матче. Тем более Илья всегда был одним из лучших футболистов «Спартака» того поколения.

– Когда были ретроматчи между «Спартаком» и «Зенитом», первый раз вас не позвали, а второй вы уже сами не захотели. Матч с «Реалом» – другая история?

– А кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно? Там не звали, потому что у нас футбол сами знаете на чем основан – на связях, – отметил экс-игрок «Сельты».

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