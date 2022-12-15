Ретроматч «Спартак» – «Реал» может пройти в 2023-м. Организаторы хотят видеть Роберто Карлоса, Рауля, Зеедорфа, Йерро («РБ Спорт»)
В Москве может пройти ретроматч между «Спартаком» и «Реалом».
Мероприятие планируют провести в июне 2023 года, сообщает «РБ Спорт».
Оно будет посвящено памяти бывшего полузащитника красно-белых Ильи Цымбаларя – в 2023-м исполняется исполняется 10 лет со дня его ухода из жизни.
В 1998 году Цымбаларь отметился голом в матче против мадридской команды в Лиге чемпионов (2:1).
В ретроматче могут принять участие легенды «Спартака» 1990-х и 2000-х годов, со стороны «Реала» организаторы хотели бы видеть участников игры, состоявшейся в 1998-м: Роберто Карлоса, Фернандо Йерро, Рауля, Фернандо Морьентеса, Кларенса Зеедорфа, Савио и Предрага Миятовича.
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