Бензема о Роналду в «Аль-Насре»: «Надеюсь, он продолжить забивать и решать исход матчей»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Карим Бензема высказался о бывшем партнере по «Реалу» Криштиану Роналду.

Ранее форвард «Аль-Насра» посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании и пожелал команде удачи.

«Думаю, Криштиану в порядке. Мы встречались с ним. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и решать исход матчей», – сказал нападающий мадридского «Реала».

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34 комментария

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Arrahmano Matcyev
Ответ corazón blanco
Не надо путать статьи и публикации карикатур. Истинный мадридист это тот, кто всегда поддерживает Роналду и ненавидит Месси? Это лишь только Ваше субъективное мнение. Получается многие легенды Мадрида, которые хорошо высказываются о Месси исключительно в позитивном ключе не мадридисты для Вас? Ну если исходить из Вашей логики.
Как видно в профиле,вы живете в Испаний.Ходите на матчи Реала?
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Ivang King
Ответ JealousNobody
Звучит как издевка просто
Издевка ? Бенз вырос на Роналду, именно благодаря ему у него столько титулов
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Alex Zet
Рон уникальный футболист мега звезда современности, его рекорд по забитым занимает первую строчку за всю историю футбола. Контракт в 200 000 000 в год, в течении двух сезонов окончательно добил алчного баблонеля и его
душит страшная зависть.
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Muhammad Juraev
Ответ Игорь Климов
Ну, в этом дворовом чемпионате Саудовской Аравии, даже Кокорин был бы лучшим бомбардиром и игроком, а этот Кринж7 скорее всего опять провалится.
Кстати у Кокорина сегодня ассист и 8 по гол+пас за 14 игр!
А играет он в лиге в 10 раз круче верблюл лиги роналду)
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Muhammad Juraev
Какая разница?!
Если хоть 100 голов он там забьёт грошь им цена!
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Alex Zet
Ответ Игорь Климов
Возможно, что этот Кринж7 пресс пару раз покажет после забитого пенальти!
У Рона контракт 200 000 000 в год в течении двух сезонов + уже заработал 1 000 000 000 по контракту с Найк + 3 000 000 000 просмотров его презентации в Аль наср.
У алчного баблонеля контрактишко 42 млн и половина которых уйдут на налоги.
А у таких как ты нищебродов вообще ничего нет.
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Рустам Атаев
Ответ Уставший Фергюсон
Арабы там так выиграли медийно, что он может просто ходить по полю, футболки скупают, о клубе говорят во всем мире и 10 лямов в инсте, как тебе такое Рустам Атаев?))
Да никак мне Пётр!у меня все в достатке ,позволяю себе покушать что душа желает, остальное все есть Деньги Деньги а после смерти пепел
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Sevuska
Ответ corazón blanco
Это же просто дежурные слова поддержки от бывшего партнера по команде, не стоит к ним относится серьезно.
Да это же дежурные тролли из общества поклонников мезми повылазили поострить 😆
Просто когда эти пустынные возили мезми и ко о пустынный газон в пустыни , они тихонечко плакали 😆
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Alexandr Donskoy
Ответ Игорь Климов
Возможно, что этот Кринж7 пресс пару раз покажет после забитого пенальти!
И не только пресс покажет, но и покажет то что он Б Хари показывал)
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Alexandr Donskoy
Ответ Darhan Kenzhalin
Так он уже добился, всего, что тебе может только сниться
Что мне должно снится? Э)))))))))))))у меня все есть то что нужно, отличный джип ,большой частный дом,дети, родители. А аравийский нарцисс все эти миллиарды на тот свет не заберёт!усек
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Уставший Фергюсон
Ответ Рустам Атаев
Роналду добьёт аль наср, как он добил манчестер юнайтед, я уверен что Роналду плачевно завершит сезон, арабы ещё пожалеют
Арабы там так выиграли медийно, что он может просто ходить по полю, футболки скупают, о клубе говорят во всем мире и 10 лямов в инсте, как тебе такое Рустам Атаев?))
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ corazón blanco
Не надо путать статьи и публикации карикатур. Истинный мадридист это тот, кто всегда поддерживает Роналду и ненавидит Месси? Это лишь только Ваше субъективное мнение. Получается многие легенды Мадрида, которые хорошо высказываются о Месси исключительно в позитивном ключе не мадридисты для Вас? Ну если исходить из Вашей логики.
Раньше как я вас не понимал, а потом как понял)
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Халид Бин Валид
Если и там не пойдёт игра, пригласим его в РПЛ, тут он точно заиграет
В медиа-лиге
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Игорь Климов
Ответ Alexandr Donskoy
Аравийский нарцисс ничего не добьётся
Возможно, что этот Кринж7 пресс пару раз покажет после забитого пенальти!
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Darhan Kenzhalin
Ответ Alexandr Donskoy
Аравийский нарцисс ничего не добьётся
Так он уже добился, всего, что тебе может только сниться
+2
-6
-4
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Гусейн Магомедрасулов
Исход финалов)
0
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Игорь Климов
Ну, в этом дворовом чемпионате Саудовской Аравии, даже Кокорин был бы лучшим бомбардиром и игроком, а этот Кринж7 скорее всего опять провалится.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
Звучит как издевка просто
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
Аравийский нарцисс ничего не добьётся
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
Роналду добьёт аль наср, как он добил манчестер юнайтед, я уверен что Роналду плачевно завершит сезон, арабы ещё пожалеют
+8
-5
+3
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DiEmilio
Смотрю на спортсе совсем нет редакторов, 20 минут как новость - а в заголовке ошибка.
Потом вспоминаю, что площадка давно уже стала (((русской))) и начинаю понимать зачем стал редко сюда заходить.
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corazón blanco
Ответ Роман
Поэтому ты посвящаешь статьи Месси 😁 Истинный мадритист.
Не надо путать статьи и публикации карикатур. Истинный мадридист это тот, кто всегда поддерживает Роналду и ненавидит Месси? Это лишь только Ваше субъективное мнение. Получается многие легенды Мадрида, которые хорошо высказываются о Месси исключительно в позитивном ключе не мадридисты для Вас? Ну если исходить из Вашей логики.
+18
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+18
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Tiestorzn17
Исходы матчей на которые всем насрать
+2
-1
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Роман
Ответ corazón blanco
Это же просто дежурные слова поддержки от бывшего партнера по команде, не стоит к ним относится серьезно.
Поэтому ты посвящаешь статьи Месси 😁 Истинный мадритист.
+1
-4
-3
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Пошлю любого, кто против футбола!
Эль-Класико, первая и вторая команда в таблице ЛаЛиги, достойный финал!
+1
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