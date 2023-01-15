Бензема о Роналду в «Аль-Насре»: «Надеюсь, он продолжить забивать и решать исход матчей»

высказался о бывшем партнере по «Реалу» Криштиану Роналду.

Ранее форвард «Аль-Насра» посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании и пожелал команде удачи.

«Думаю, Криштиану в порядке. Мы встречались с ним. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и решать исход матчей», – сказал нападающий мадридского «Реала».

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