Бензема о Роналду в «Аль-Насре»: «Надеюсь, он продолжить забивать и решать исход матчей»
Карим Бензема высказался о бывшем партнере по «Реалу» Криштиану Роналду.
Ранее форвард «Аль-Насра» посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании и пожелал команде удачи.
«Думаю, Криштиану в порядке. Мы встречались с ним. Надеюсь, он сможет продолжать забивать голы и решать исход матчей», – сказал нападающий мадридского «Реала».
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душит страшная зависть.
А играет он в лиге в 10 раз круче верблюл лиги роналду)
Если хоть 100 голов он там забьёт грошь им цена!
У алчного баблонеля контрактишко 42 млн и половина которых уйдут на налоги.
А у таких как ты нищебродов вообще ничего нет.
Просто когда эти пустынные возили мезми и ко о пустынный газон в пустыни , они тихонечко плакали 😆
Потом вспоминаю, что площадка давно уже стала (((русской))) и начинаю понимать зачем стал редко сюда заходить.