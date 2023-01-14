Роналду показывал свой пресс делегату «Реала» Чендо, приподняв джерси. Криштиану посетил тренировку «Мадрида»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Роберто Карлос высшая лига Саудовская Аравия Чендо Аль-Наср Эр-Рияд ахахаха Футбол

Криштиану Роналду показывал свой пресс на тренировке «Реала».

Португальский форвард, выступающий за «Аль‑Наср», посетил занятие мадридского клуба в Саудовской Аравии, где «Реал» участвует в Суперкубке Испании.

Как сообщает El País, у Роналду была запланирована тренировка позднее на этом же стадионе, но он прибыл пораньше, чтобы пообщаться с тренером, сотрудниками клуба и бывшими партнерами. Португалец обменивался шутками с Роберто Карлосом и показывал пресс делегату «Реала» Чендо, приподняв джерси.

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42 комментария

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Muhammad Juraev
И за этого тупого человека тут криштибои zопу рвут?!
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Muhammad Juraev
Ответ Sevuska
А член не показывал !? Напишите лучше как Грилиш сегодня после матча на рефа набросился с отборными матюками!
Да!
Не надо в очередной раз унижать кумира Сивушки)
Лучше увезти взгляд от очередного позора кринжа и поговорить о других)
А Грилиш был прав, хоть МС и по делу проиграли!
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Дженнифер Коннелли
Криштиану как и Аполлон который является олицетворение мужской красоты! У него великолепный пресс,это фактос!
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Alexander Kochet
И это в 38 лет!
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.ru
делегат Реала Чендо: Покажи сиськи...
Роналду: Хорошего понемножку...
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Mega• Battman
Пойду куплю себе джерси. А еще и по гуглю.
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Jaxongir Shodiev
Ахахаха
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Мадрид наказывает!
Даже когда Роналду будет 90, он будет миру интереснее, чем ноунейм Грилиш)))
Ещё бы, такой ценный экспонат для психиатрии🤓
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Leo Messi
Ответ Великий Алонсо
Надо было кое-что пониже между ног показать 😋
Мечтаешь увидеть ботоксный пен*с своего кумира ? 😆
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гилберт
Блин, а я помню как Чендо играл.
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гилберт
Парень, у тебя что то с животом...
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max payne
Отличная новость!
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EL BICHO
Чендо, к слову, выложил фотографию с Криштиану, подписав: "Всегда приятно провести время с лучшими! GOAT 🐐"
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Elihio
Ответ Мадрид наказывает!
Даже когда Роналду будет 90, он будет миру интереснее, чем ноунейм Грилиш)))
В твоих влажных мечтах, Катька Авейру
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rachidibrahimov
Ответ corazón blanco
Ваш смайл в конце предложения пугает, даже несмотря на то, что Вы девушка.
Как раз таки для девушки, это нормально, интересоваться тем, что у мужика между ног 😂
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Garrincha_the best
Прессгибиционизм?🤔
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Oleg
Ответ ManUtd8082
И это в 37 лет. Респект
В 37 лет
С телом 30 летнего
С мозгами 12 летнего
+9
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Oleg
А место, куда он вкачал ботокс не показывал случайно?)
Зря что ли вкачивал?
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Гусейн Магомедрасулов
Пересу пофиг на пресс и внешний вид, он ценит футбольные качества и характер. Поэтому Модрич в Реале, а Роналду в "Аль-Насре"
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Blaumerc
Айй, да ну его...
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Олег910
Пресса не хватило чтобы подписать контракт с Реалом. Надо было жилу на шее еще продемонстрировать, а если бы и это не помогло, то подключать ботоксную тяжелую артиллерию...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ munkz
"Невероятно" - добавил Роналду.
"На кубиках были видны жилы"©
+10
-1
+9
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Мадрид наказывает!
Ответ Sevuska
А член не показывал !? Напишите лучше как Грилиш сегодня после матча на рефа набросился с отборными матюками!
Даже когда Роналду будет 90, он будет миру интереснее, чем ноунейм Грилиш)))
+1
-9
-8
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corazón blanco
Ответ Великий Алонсо
Надо было кое-что пониже между ног показать 😋
Ваш смайл в конце предложения пугает, даже несмотря на то, что Вы девушка.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gPk
Заместителя Бадра ищет что-ли?
+11
-6
+5
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