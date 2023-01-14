Роналду показывал свой пресс делегату «Реала» Чендо, приподняв джерси. Криштиану посетил тренировку «Мадрида»

показывал свой пресс на тренировке «Реала».

Португальский форвард, выступающий за «Аль‑Наср», посетил занятие мадридского клуба в Саудовской Аравии, где «Реал» участвует в Суперкубке Испании.

Как сообщает El País, у Роналду была запланирована тренировка позднее на этом же стадионе, но он прибыл пораньше, чтобы пообщаться с тренером, сотрудниками клуба и бывшими партнерами. Португалец обменивался шутками с и показывал пресс делегату «Реала» , приподняв джерси.

Бензема о Роналду на тренировке «Реала»: «Нам не нужны совместные фото, чтобы говорить, что мы друзья»

«Один из нас». Анчелотти о Роналду на тренировке «Реала»