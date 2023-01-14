Роналду показывал свой пресс делегату «Реала» Чендо, приподняв джерси. Криштиану посетил тренировку «Мадрида»
Криштиану Роналду показывал свой пресс на тренировке «Реала».
Португальский форвард, выступающий за «Аль‑Наср», посетил занятие мадридского клуба в Саудовской Аравии, где «Реал» участвует в Суперкубке Испании.
Как сообщает El País, у Роналду была запланирована тренировка позднее на этом же стадионе, но он прибыл пораньше, чтобы пообщаться с тренером, сотрудниками клуба и бывшими партнерами. Португалец обменивался шутками с Роберто Карлосом и показывал пресс делегату «Реала» Чендо, приподняв джерси.
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