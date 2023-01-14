Бензема о Роналду на тренировке «Реала»: «Нам не нужны совместные фото, чтобы говорить, что мы друзья»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал визит Криштиану Роналду на тренировку.

Клуб опубликовал ряд фотографий португальца в компании как его бывших партнеров, так и футболистов, которые пришли в мадридскую команду уже после ухода Криштиану в «Ювентус». Бензема не было ни на одном из снимков.

«Нам не нужно делать совместные фото, чтобы сказать, что мы друзья. Фотографии нужны для Instagram, Twitter – это другой мир.

У нас не было времени повидаться, потому что я тренировался, да и он сразу ушел заниматься. Надеюсь увидеться с ним завтра на стадионе, поговорить с ним», – сказал Бензема.

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25 комментариев

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Дмитрий Евсюков
Вспомнил эпизод Саут Парка "Суперлучшие друзья"
Не знаю почему
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БЕКБЕРГАН
Ответ rigobersong
Так ладили, что кринжтиану все пенальти себе забирала:))🤣🤣🤣
Не всегда забирал пенальти в одном матче когда Роналду и Бейл забили Роналду пенальти дал Бензема пробить это в каком матче не помню но игра била в рамке Лалига.
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Дьяков Евгений
Ответ rigobersong
Так ладили, что кринжтиану все пенальти себе забирала:))🤣🤣🤣
в сезоне 17/18 Роналду отдал пеналь, отказавшись от хет-трика, Бензема забил в том сезоне 5 мячей
+2
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yrok77
Ответ Max Felen
Как видишь он на него не обижен и считает своим другом, а обиженный хейтер из спортса ноет больше по этому поводу
Эти нытики хейтеры Роналду порядком поднадоели уже
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-1
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Blaumerc
Ответ corazón blanco
Журналисты ищут различные поводы, чтобы сделать заголовок. Карим и Криштиану всегда между собой отлично ладили, отличная была связка.
На поле да, Карим делал всё что требовалось, для продвижения Роналду.
Вне поля где было видно что они отлично ладили? Не ладили они никак, просто выполняли общую задачу и установки тренеров.
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-2
-2
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Alex Mc
У Роналду в клубах в принципе нет друзей. Он в основном черпает поддержку из своей семьи и близкого окружения
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Max Felen
Ответ человек-муравей человек-физрук
шестерил на него пол карьеры а он даже с ЗМ не поздравил. отличная дружба
Как видишь он на него не обижен и считает своим другом, а обиженный хейтер из спортса ноет больше по этому поводу
+8
-5
+3
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Vlad
Ответ человек-муравей человек-физрук
шестерил на него пол карьеры а он даже с ЗМ не поздравил. отличная дружба
КриРо не поздравил своего оруженосца
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на войне как на войне
Кстати, ваша хваленая месься тоже не выразила соболезнования
Не по-человечески, не по-людски
0
-3
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на войне как на войне
В Инстаграм надо было поздравить с зм? А Карим выразил соболезнования по поводу потери сына Криштиану? Давайте начнем с этой, более важной и значимой потери.
+1
-3
-2
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Denis242424
Да уж, друг. Который не поздравил его с ЗМ. Не будет никаких фото, да и разговоров одного с другим. Просто бывшие коллеги. Вежливость понятна.
+5
0
+5
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EL BICHO
Ответ rigobersong
Так ладили, что кринжтиану все пенальти себе забирала:))🤣🤣🤣
Вот видос, где Криштиану должен был делать хет-трик, но отдает пробить пенальти Кариму: https://twitter.com/MurtazaBall/status/1584927014124781569?t=RIIILetxZSa6nAoH3utKcQ&s=19

КАКОЙ ЖЕ ЭГОИСТ, МАТЕРЬ БОЖЬЯ 😭
+4
-3
+1
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Александр Белов
Нарцисс Роналду не может простить Бензема великолепный сезон, перформанс в лч и золотой мяч, ведь оказывается не только Криш может тащить Реал.
+2
-1
+1
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Sergio666
Ответ Temp LC
Может быть это сделанно лично через звонок? Или у тебя разума не хватает , чтобы осмыслить это?
Как говорил мой комбат: "Оправдываются виноватые"
+2
0
+2
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Футбол_это_жизнь
Ответ Temp LC
Может быть это сделанно лично через звонок? Или у тебя разума не хватает , чтобы осмыслить это?
Комментарий удален
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человек-муравей человек-физрук
шестерил на него пол карьеры а он даже с ЗМ не поздравил. отличная дружба
+21
-3
+18
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Sevuska
3 кубка ЛЧ подряд брали .
Без любви и дружбы это невозможно 😊
+1
-5
-4
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Так ладили, что кринжтиану все пенальти себе забирала:))🤣🤣🤣
Ну в этом плане Роналду очень эгоистичен, тут вопросов нет. Для него начиная с сезона 2012 года статистика начала значить все.
+4
-2
+2
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Усы Годзиллы
Ответ Temp LC
Может быть это сделанно лично через звонок? Или у тебя разума не хватает , чтобы осмыслить это?
https://www.sports.ru/football/1113199919-benzema-rasskazal-chto-ronaldu-ne-pozdravil-ego-s-polucheniem-zolotogo.html?sl=1

А у тебя хватает?

🤣
+3
0
+3
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King Ragnar
Ответ Temp LC
Может быть это сделанно лично через звонок? Или у тебя разума не хватает , чтобы осмыслить это?
Карим недавно в интервью сказал, что Роналду его не поздравлял вообще
+34
-4
+30
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Temp LC
Ответ marshalericsson1357
Ему не нужно поздравлять меня с единственным в карьере ЗМ, чтобы говорить, что мы друзья
Может быть это сделанно лично через звонок? Или у тебя разума не хватает , чтобы осмыслить это?
+11
-17
-6
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Журналисты ищут различные поводы, чтобы сделать заголовок. Карим и Криштиану всегда между собой отлично ладили, отличная была связка.
Так ладили, что кринжтиану все пенальти себе забирала:))🤣🤣🤣
+4
-10
-6
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rigobersong
Именно поэтому Рамос не пригласил кринжа на свадьбу после 9 сезонов вместе, а в первый же день в Париже пригласил Месси пожить у себя:))😀
+5
-9
-4
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marshalericsson1357
Ему не нужно поздравлять меня с единственным в карьере ЗМ, чтобы говорить, что мы друзья
+45
-10
+35
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Футбол_это_жизнь
«Я снял видео, этого достаточно» добавил Бензема
+68
-6
+62
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