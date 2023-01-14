Бензема о Роналду на тренировке «Реала»: «Нам не нужны совместные фото, чтобы говорить, что мы друзья»

Форвард « » прокомментировал визит на тренировку.

Клуб опубликовал ряд фотографий португальца в компании как его бывших партнеров, так и футболистов, которые пришли в мадридскую команду уже после ухода Криштиану в «Ювентус». Бензема не было ни на одном из снимков.

«Нам не нужно делать совместные фото, чтобы сказать, что мы друзья. Фотографии нужны для Instagram, Twitter – это другой мир.

У нас не было времени повидаться, потому что я тренировался, да и он сразу ушел заниматься. Надеюсь увидеться с ним завтра на стадионе, поговорить с ним», – сказал Бензема.

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