Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка с «Барсой»: «Удачи нашему «Мадриду»

пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной».

Вчера нападающий, сейчас выступающий за « », посетил тренировку «Мадрида». Напомним, проходит в Саудовской Аравии.

«Всегда приятно увидеть бывших партнеров по команде и людей из клуба, в котором мы написали историю. Было здорово увидеться с друзьями.

Обнимаю всех. Удачи нашему « » в воскресенье», – сказал Роналду в видеообращении к болельщикам «Реала», опубликованном на сайте клуба.

Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.