Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка с «Барсой»: «Удачи нашему «Мадриду»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной».

Вчера нападающий, сейчас выступающий за «Аль-Наср», посетил тренировку «Мадрида». Напомним, Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.

«Всегда приятно увидеть бывших партнеров по команде и людей из клуба, в котором мы написали историю. Было здорово увидеться с друзьями.

Обнимаю всех. Удачи нашему «Мадриду» в воскресенье», – сказал Роналду в видеообращении к болельщикам «Реала», опубликованном на сайте клуба.

Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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42 комментария

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на войне как на войне
Барсопсжульки, быстро собрали свои манатки и пошли вон.
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на войне как на войне
Ответ corazón blanco
Нет его сына там. Как Вы себе это представляете, он в Эль-Рияде, а сын остался в Мадриде? Кто-то написал фейк и все приняли это за чистую монету.
Роналду, как хороший отец, держит детей при себе. Ибо если не мы рядом с нашими детьми, то всегда найдутся те, кто захочет занять это место.

Нет младшего там. Но будет. Обязательно будет
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прощай Роналду
Ответ error505
Вперёд, Реал!
Домой?
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Burel
до сих пор болит после 0:5 0:4
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Alexandr Turner
Скучаю по Эль-Классико 2010-2018гг. Ещё 2-3 дня горячо спорили и говорили о матче.
А противостояние Пеп/Моур и Месси/Роналду по накалу страстей у высочайшему уровню футбола одновременно обеих команд- было называемо!
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Dmitry Shaolin
Ответ Men77
А МЮ не пожелал перед матчем с Сити?
Он за Сити с детства.
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Slavick Nemkovsky
Ответ AF007
Сильнейший замыкатель в их истории после Хюнтелаара и Ван Нистелроя
Сильнейший замыкатель Реала всех времён - это Уго Санчес. В одном сезоне он все свои 38 голов забил ударами в касание
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d.xoxlov
Интересно, напишет ли хоть однажды "Реал" или кто-то из его игроков в своих соцсетях "удачи нашему Аль-Насру" или "удачи нашему Роналду"?
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Men77
А МЮ не пожелал перед матчем с Сити?
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Slavick Nemkovsky
Ответ Sevuska
Клуб его жизни . Даже сын теперь там .
Ага, где денег больше, там и клуб его жизни)
Полтора года назад в МЮ: возвращаюсь домой и прочее)
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Muhammet Jumadurdyyew
Перед Барса ты👑
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EL BICHO
438 игр, 450 голов, 131 голевая. Единственный игрок в истории, забивший 60+ голов 5 сезонов кряду; попутно установив все мыслимые и немыслимые рекорды. Мадридский Реал и Криштиану Роналду - 🤍🐐
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Arthas M
Ответ Родя Раскольников
Все-таки у футбольных болельщиков короткая память, никто уже даже не вспомнит о "настоящей туринской семье", обидок на Переса и Модрича, и проч. И, хотя это не в стиле Переса, кто знает, может дон Фло и позвал бы его на последний танец с Реалом, но эго Роналду и его абсолютная убежденность, что он фигура крупнее любого клуба логично влекут за собой подобные последствия, ведь "если бы все играли как он, Реал выигрывал бы все трофеи".
Приведите примеры такого его поведения в Реале? Обида на Переса? Вроде как это было только слухи,да и сам Перес его хотел продать и сделать Бейла главной звездой, собственно почему Зидан и ушел
+3
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corazón blanco
Ответ Sevuska
Клуб его жизни . Даже сын теперь там .
Нет его сына там. Как Вы себе это представляете, он в Эль-Рияде, а сын остался в Мадриде? Кто-то написал фейк и все приняли это за чистую монету.
+2
-3
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AF007
Сильнейший замыкатель в их истории после Хюнтелаара и Ван Нистелроя
+6
-6
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corazón blanco
Удача Мадриду точно не помещает, слишком уж много травм в команде и повреждений. Но надеюсь, что на Класико будет боевой настрой и команда покажет отличную игру.
+1
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Гегенпрессинг Рангника
Как Юве по сравнению с Реалом, где Вы провели девять лет? «Юве отличается, здесь все как семья», - сказал Роналду

Настоящая легенда Реала
+19
-7
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Mark Safaniev
Ответ MO2008
Лучший!!!
Посмотрел твой предпоследние пост, это просто звиздец🤣
+1
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бек саидов
Ну всё! Теперь если победить реал , то это будет заслугой роналду.
+2
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Никита Алексеев
Всегда тепло отзывается о клубе, как и клуб о нем. Легенда все-таки
https://m.sports.ru/football/1069538381.html?ysclid=lcvoewm8bm953188084

А то память короткая
+5
-5
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СуперНегр228
Легенда как никак
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ udiekemen
Пхах 🤣 чего не скажешь ради плюсиков
Абубакар сейчас сильнее Роналду это показал ЧМ. Минусуйте фанаты фрукта
+3
-5
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Makar Tert
Пожелаем удачи Кришу в Аль-Насре. Надеюсь выиграют ПСЖ в тов.матче
0
-1
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Родя Раскольников
Ответ Никита Алексеев
Всегда тепло отзывается о клубе, как и клуб о нем. Легенда все-таки
Все-таки у футбольных болельщиков короткая память, никто уже даже не вспомнит о "настоящей туринской семье", обидок на Переса и Модрича, и проч.

И, хотя это не в стиле Переса, кто знает, может дон Фло и позвал бы его на последний танец с Реалом, но эго Роналду и его абсолютная убежденность, что он фигура крупнее любого клуба логично влекут за собой подобные последствия, ведь "если бы все играли как он, Реал выигрывал бы все трофеи".
+17
-7
+10
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maxromanov84@mail.ru
Ещё ни одной игры не провёл за Аль-Наср, а уже скучает по бывшей…
+1
-1
0
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