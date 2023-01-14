Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка с «Барсой»: «Удачи нашему «Мадриду»
Криштиану Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной».
Вчера нападающий, сейчас выступающий за «Аль-Наср», посетил тренировку «Мадрида». Напомним, Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии.
«Всегда приятно увидеть бывших партнеров по команде и людей из клуба, в котором мы написали историю. Было здорово увидеться с друзьями.
Обнимаю всех. Удачи нашему «Мадриду» в воскресенье», – сказал Роналду в видеообращении к болельщикам «Реала», опубликованном на сайте клуба.
Финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Нет младшего там. Но будет. Обязательно будет
А противостояние Пеп/Моур и Месси/Роналду по накалу страстей у высочайшему уровню футбола одновременно обеих команд- было называемо!
Полтора года назад в МЮ: возвращаюсь домой и прочее)
Настоящая легенда Реала
А то память короткая
И, хотя это не в стиле Переса, кто знает, может дон Фло и позвал бы его на последний танец с Реалом, но эго Роналду и его абсолютная убежденность, что он фигура крупнее любого клуба логично влекут за собой подобные последствия, ведь "если бы все играли как он, Реал выигрывал бы все трофеи".