Роналду посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду, выступающий за «Аль‑Наср», посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии.
«Реал», который в Саудовской Аравии участвует в Суперкубке Испании, в пятницу провел тренировку на стадионе «Аль‑Насра».
Роналду несколько минут наблюдал за тренировкой со скамейки запасных, а также поговорил с главным тренером Карло Анчелотти.
Напомним, Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах.
В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной» 15 января.
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