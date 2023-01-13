Роналду посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду, выступающий за «Аль‑Наср», посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии.

«Реал», который в Саудовской Аравии участвует в Суперкубке Испании, в пятницу провел тренировку на стадионе «Аль‑Насра».

Роналду несколько минут наблюдал за тренировкой со скамейки запасных, а также поговорил с главным тренером Карло Анчелотти.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Барселоной» 15 января.

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12 комментариев

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Vlad
Перес, возьми уже КриРо. Не может он без Реала.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Makar Tert
Думаю поддержал команду к матчу с Барсой, очень важна победа Реалу
Ну, к Бетису он тоже заглядывал и с Карвалью, не забившим пенальти в серии, фотографировался. Это так, к слову о поддержке🤓
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corazón blanco
Роналду не пару минут побыл на тренировке и не только с Анчелотти пообщался. А также поприветствовал всех игроков Мадрида и тренерский персонал. Думаю многие были рады его видеть и перекинуться парой слов.
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БолельщикСоСтажем
Здарова, парни, че есть маза там вписаться к вам где-нить на стадии полуфинала ЛЧ? Замолвите там словечко, само собой в долгу не останусь
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Olajuvon
Значит проиграют))
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GuruFutbola
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Shukhrat Ruziyev
так видео уже везде кроме спортс , поищите епта
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yumurta
Все,испортил атмосферу. Кубок Барсы
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Оливер Кан удаляет Роберту
Можно было и видос добавить.
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demin11@mail.ru
А тренировку с Аль-Насраром (если склоняется) не посетил.
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Makar Tert
Думаю поддержал команду к матчу с Барсой, очень важна победа Реалу
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Shyhmyrat Sheripov
все же Роналду хотел вернуться в Реал, в зимнее ТО
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