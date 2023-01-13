Роналду посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии

, выступающий за «Аль‑ », посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии.

«Реал», который в Саудовской Аравии участвует в Суперкубке Испании, в пятницу провел тренировку на стадионе «Аль‑Насра».

Роналду несколько минут наблюдал за тренировкой со скамейки запасных, а также поговорил с главным тренером .

Напомним, Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах.

В финале Суперкубка Испании « » сыграет с «Барселоной» 15 января.