Гильермо Абаскаль: «Промес работает с молодежкой «Спартака». Он проведет такой же объем тренировок, как и вся команда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о Квинси Промесе, который не прилетел в Дубай на сборы со «Спартаком».

«Что касается Квинси Промеса, то если мы говорим об объеме работы, об интенсивности, о количестве тренировок, то он будет проводить их ровно столько же, сколько и вся команда.

К примеру, сегодня у него было две тренировки, мы постоянно с ним на связи. Что касается объема работы, то мы постараемся сделать так, чтобы он максимально совпадал с тем, который получает здесь команда.

У нас много в клубе сотрудников, высококвалифицированных специалистов, которые ему помогают, они постоянно работают с ним. Он будет дальше работать и с молодежной командой: то есть и физически, и на поле у него будут все возможности, чтобы к моменту, когда мы будем все вместе, он подошел в оптимальной форме», – сказал главный тренер «Спартака».

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?  

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10 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Абаскаль в своём стиле - ясно и понятно.
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Ильдар Фарукшин
Смотрю стукачки есть. Напиши в Гаагу
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Caniball
Ответ X. Abramoff
Тогда на хер вы нужны, если в молодежке он получит тот же уровень и объем тренировок?
Это про физику. Встраивать в схему Поомеса не придется, и так все знает.
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Дядя Гор
Решил молодым толкать.
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Ильдар Фарукшин
Он профи, молодости погулял, в основном у мужиков так бывает, у меня точно. А сейчас видео есть все в прямом эфире. Просмотрел, подсказал. Элементарно Ватсон. Да молодым полезно
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Damir Zz
Ответ X. Abramoff
Тогда на хер вы нужны, если в молодежке он получит тот же уровень и объем тренировок?
Ну наверно будет ещё и допом заниматься
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psycho killer
Ответ ЗЕНИТ65
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Minuvert
Ответ Faust Doc
Дурь в молодежке толкает?))
Обучает самообороне при нападении с ножом
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ЗЕНИТ65
Комментарий удален
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Faust Doc
Дурь в молодежке толкает?))
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Игорь Замаруев
А если чудо-средство использует, то в два раза больше, чем основная команда:)
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X. Abramoff
Тогда на хер вы нужны, если в молодежке он получит тот же уровень и объем тренировок?
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