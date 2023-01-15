Гильермо Абаскаль: «Промес работает с молодежкой «Спартака». Он проведет такой же объем тренировок, как и вся команда»

Гильермо Абаскаль высказался о Квинси Промесе, который не прилетел в Дубай на сборы со «Спартаком».

«Что касается Квинси Промеса, то если мы говорим об объеме работы, об интенсивности, о количестве тренировок, то он будет проводить их ровно столько же, сколько и вся команда.

К примеру, сегодня у него было две тренировки, мы постоянно с ним на связи. Что касается объема работы, то мы постараемся сделать так, чтобы он максимально совпадал с тем, который получает здесь команда.

У нас много в клубе сотрудников, высококвалифицированных специалистов, которые ему помогают, они постоянно работают с ним. Он будет дальше работать и с молодежной командой: то есть и физически, и на поле у него будут все возможности, чтобы к моменту, когда мы будем все вместе, он подошел в оптимальной форме», – сказал главный тренер «Спартака».

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?