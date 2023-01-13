«Спартак» об отсутствии Промеса на сборе в ОАЭ: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу отсутствия Квинси Промеса на 1-м сборе в ОАЭ.

«Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

На днях стало известно, что игрока « » подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.