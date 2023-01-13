«Спартак» об отсутствии Промеса на сборе в ОАЭ: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

«Спартак» выступил с заявлением по поводу отсутствия Квинси Промеса на 1-м сборе в ОАЭ.

«Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

На днях стало известно, что игрока «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.

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12 комментариев

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Faust Doc
400 кг и в тарасне не бросишь и самолёт не протащить)))
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Michael_Monza
"Схоронится надо, пацаны"
Вот его личные обстоятельства
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Andrew Weird
Наверное уже обсуждали, но... Как потерять 400 кг?)
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Michael Boldyrev
А сумасшедший грузин, который больше торпедовец, чем спартаковец, даже точно знает, что у Промеса травма и он будет лечится стационарно).

Я сразу намека не понял, но теперь понимаю, что это также как и Кокорин с Мамаевым: "стационарно".
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Олег Св
Спонсор комментов на ветке- Госнаркоконтроль
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ДМ-1чемпион
Ему некогда, он сейчас коксом занимается!
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Человек из футбола
Спартак прикрывает наркодилера, кто бы мог подумать
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Катя СПб
Пора уже начинать думать на кого его обменивать.
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sigurd
Правильно. Закладки лучше перепрятать.
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schwein
Ответ Александр Кузьмин
Личными обстоятельствами))))))))))
А кто вам сказал, что риск быть пойманным в ОАЭ и отправленным в родную Голландию присесть на бутылку лет на 10 это не личные обстоятельства?
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schwein
Пытаются делают хорошую мину при плохой игре.
Но мы то знаем.
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Александр Кузьмин
Личными обстоятельствами))))))))))
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