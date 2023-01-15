На приглашении Дзюбы в «Торпедо» настаивает только Геркус. Талалаев сомневается и считает, что риски велики («Р-Спорт»)

В «Торпедо» расходятся мнения по поводу возможного подписания .

Как пишет «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, у руководства московского клуба нет единого мнения по вопросу о необходимости подписания контракта с форвардом.

Активным сторонником идеи приглашения Дзюбы является только президент «Торпедо» . Главный тренер Андрей Талалаев не считает, что Дзюба точно поможет решить задачу сохранения места в Мир , а риски, связанные с его появлением, всегда велики.

Представители экс-капитана сборной России давно предлагают футболиста « », а также некоторым другим клубам РПЛ.

Источник подчеркнул, что в «Торпедо» существует сложная система принятия решений по подписанию контрактов с игроками. «В отличие от ведущих команд РПЛ, где решающее слово остается за топ-менеджерами, у автозаводцев нет человека, чье слово является решающим. При назначении все решило мнение Геркуса, а совет директоров не обсуждал эту кандидатуру до подписания контракта», – заявил собеседник «Р-Спорт».

Сообщается, что ситуация осложняется еще и тем, что 30 декабря было объявлено о выходе из совета директоров его председателя Сергея Менжинского. Теперь его обязанности исполняет Анатолий Ходоровский, который до этого отвечал за информационную политику клуба.

По мнению другого источника, появление Дзюбы в составе московского клуба при нынешнем его бюджете возможно только в случае снижения его запросов по зарплате, а контракт с Артемом на полгода не решит проблем «Торпедо» и лишь позволит ему набрать форму для продолжения карьеры в другом клубе.

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.