На приглашении Дзюбы в «Торпедо» настаивает только Геркус. Талалаев сомневается и считает, что риски велики («Р-Спорт»)
В «Торпедо» расходятся мнения по поводу возможного подписания Артема Дзюбы.
Как пишет «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, у руководства московского клуба нет единого мнения по вопросу о необходимости подписания контракта с форвардом.
Активным сторонником идеи приглашения Дзюбы является только президент «Торпедо» Илья Геркус. Главный тренер Андрей Талалаев не считает, что Дзюба точно поможет решить задачу сохранения места в Мир РПЛ, а риски, связанные с его появлением, всегда велики.
Представители экс-капитана сборной России давно предлагают футболиста «Торпедо», а также некоторым другим клубам РПЛ.
Источник подчеркнул, что в «Торпедо» существует сложная система принятия решений по подписанию контрактов с игроками. «В отличие от ведущих команд РПЛ, где решающее слово остается за топ-менеджерами, у автозаводцев нет человека, чье слово является решающим. При назначении Талалаева все решило мнение Геркуса, а совет директоров не обсуждал эту кандидатуру до подписания контракта», – заявил собеседник «Р-Спорт».
Сообщается, что ситуация осложняется еще и тем, что 30 декабря было объявлено о выходе из совета директоров его председателя Сергея Менжинского. Теперь его обязанности исполняет Анатолий Ходоровский, который до этого отвечал за информационную политику клуба.
По мнению другого источника, появление Дзюбы в составе московского клуба при нынешнем его бюджете возможно только в случае снижения его запросов по зарплате, а контракт с Артемом на полгода не решит проблем «Торпедо» и лишь позволит ему набрать форму для продолжения карьеры в другом клубе.
Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».
Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
Ставлю на конфликт и отстранение, в лучшем случае блеклая игра…
Каким бы полезным футболистом Дзюба не был, но брать его в команду прямо сейчас - это садиться на бочку с порохом, которая в любой момент готова разлететься.