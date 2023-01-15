На приглашении Дзюбы в «Торпедо» настаивает только Геркус. Талалаев сомневается и считает, что риски велики («Р-Спорт»)

Теги Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Илья Геркус Футбол

В «Торпедо» расходятся мнения по поводу возможного подписания Артема Дзюбы.

Как пишет «Р-Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, у руководства московского клуба нет единого мнения по вопросу о необходимости подписания контракта с форвардом.

Активным сторонником идеи приглашения Дзюбы является только президент «Торпедо» Илья Геркус. Главный тренер Андрей Талалаев не считает, что Дзюба точно поможет решить задачу сохранения места в Мир РПЛ, а риски, связанные с его появлением, всегда велики.

Представители экс-капитана сборной России давно предлагают футболиста «Торпедо», а также некоторым другим клубам РПЛ.

Источник подчеркнул, что в «Торпедо» существует сложная система принятия решений по подписанию контрактов с игроками. «В отличие от ведущих команд РПЛ, где решающее слово остается за топ-менеджерами, у автозаводцев нет человека, чье слово является решающим. При назначении Талалаева все решило мнение Геркуса, а совет директоров не обсуждал эту кандидатуру до подписания контракта», – заявил собеседник «Р-Спорт».

Сообщается, что ситуация осложняется еще и тем, что 30 декабря было объявлено о выходе из совета директоров его председателя Сергея Менжинского. Теперь его обязанности исполняет Анатолий Ходоровский, который до этого отвечал за информационную политику клуба.

По мнению другого источника, появление Дзюбы в составе московского клуба при нынешнем его бюджете возможно только в случае снижения его запросов по зарплате, а контракт с Артемом на полгода не решит проблем «Торпедо» и лишь позволит ему набрать форму для продолжения карьеры в другом клубе.

Экс-футболист «Зенита» находится в статусе свободного агента с ноября. Ранее он выступал в Турции за «Адана Демирспор».

Со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Scrumhalf
Ответ huchmuch
Геркус прикалывается что ли?
У него уже давно крыша поехала .
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Pertinax Gandi
Дзюба, вероятно, согласился поделиться гонораром только с Геркусом, а с Талалаевым нет.
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natetinain
Ответ Papa Bear
Еще бы Талалаев был за, он-то понимает, что зазвездившийся Рукаку с его огромной личкой - это принципиальный раздражитель в команде. Каким бы полезным футболистом Дзюба не был, но брать его в команду прямо сейчас - это садиться на бочку с порохом, которая в любой момент готова разлететься.
это точно. клиент уже ведь практически стопроцентно тихо и надежно утоп. зачем ему жутко рисковать бочкой с порохом?
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nick-basil
Для Торпедо, при стабильной финансовой обстановке, конечно, Дзюба может стать отличнейшим вариантом. Совпадают цели - и клубу и игроку надо вернуться"на сцену".
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Alex Chernov
Неплохой трансфер для Торпедо, будем объективны 🙃
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Зелёный гопник
Ответ Великий Алонсо
С такой шпагой как у Артёмки грех игрока не подписывать...)
Вы специалист по «шпагам»?😅
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huchmuch
Геркус прикалывается что ли?
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Дядя ТУРА
Ответ Papa Bear
Еще бы Талалаев был за, он-то понимает, что зазвездившийся Рукаку с его огромной личкой - это принципиальный раздражитель в команде. Каким бы полезным футболистом Дзюба не был, но брать его в команду прямо сейчас - это садиться на бочку с порохом, которая в любой момент готова разлететься.
Согласен полностью, но с другой стороны, торпедо уже в Фнл на 90%. Попробовать можно
+2
0
+2
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Leon33
Риски велики... А риск вылететь у него не велик? Опыт Арсенала показывает, что с Дзюбой полумертвый аутсайдер может и вылезти
0
-1
-1
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Spaten
Талалаев понимает риски приглашения стоячего форварда с огромным самомнением
+4
-1
+3
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Tarzan67
Мне кажется Артём хочет выжать последние деньги из команд и личка соответствующая, выше чем у остальных, почти год Дзюба - бревно не приходящее пользу, а еще специфичный человек.
Ставлю на конфликт и отстранение, в лучшем случае блеклая игра…
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-1
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кuraakula belov
Если Геркус настолько крутой управленец, то почему после Локо оказала нужен только мёртвому Торпедо? Всегда казалось его фигура переоцененной, а то золото Локо взял вопреки нему
0
-1
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poolshh
Геркус, видимо, надеется, что прокатит как с Денисовым в Локомотиве в свое время.
0
-1
-1
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Papa Bear
Еще бы Талалаев был за, он-то понимает, что зазвездившийся Рукаку с его огромной личкой - это принципиальный раздражитель в команде.

Каким бы полезным футболистом Дзюба не был, но брать его в команду прямо сейчас - это садиться на бочку с порохом, которая в любой момент готова разлететься.
+13
-3
+10
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Великий Алонсо
С такой шпагой как у Артёмки грех игрока не подписывать...)
+2
-3
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Пако
"Боже, упаси нас от новых "друзей", а с врагами мы сами как-нибудь справимся" (с)
+7
-1
+6
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